Basket, Serie A: le gare della diciannovesima giornata e dove vederle

Bologna, 8 febbraio 2025 – Ultimo impegno per il campionato di Serie A di basket targato Unipolsai prima di una lunga pausa dedicata prima alle Final Eight di Coppa Italia – in programma da mercoledì a Torino – e poi alle gare della Nazionale. Il diciannovesimo turno della regular season – quarto del girone di ritorno – sarà inaugurato dalla sfida in programma alle ore 20 al PalaSerradimigni (la gara sarà trasmessa in diretta in TV e in streaming su DAZN ed Eurosport 2) tra la Dinamo Banco di Sardegna Sassari padrona di casa e l’EA7 Emporio Armani Milano: i sardi sono reduci dai ko contro Scafati in campionato e Cholet in FIBA Europe Cup e si sono rinforzati riportando in biancoblù l’ala statunitense Rashawn Thomas, mentre l’Olimpia si presenta alla palla a due al culmine di una settimana a dir poco ricca di impegni: i meneghini hanno infatti disputato l’ennesimo doppio turno di Eurolega che ha portato in dote la sconfitta contro il Bayern Monaco e il pronto riscatto sul campo dello Zalgiris Kaunas. Ci sono invece in palio punti decisamente molto pesanti nella corsa alla salvezza nella sfida che inizierà alle 20.30 al PalaCarrara (la gara sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN) e vedrà fronteggiarsi l’Estra Pistoia padrona di casa che ha vinto soltanto in una delle ultime quattro uscite (la scorsa settimana è arrivato il passo falso contro Treviso) e la Givova Scafati che è invece uscita vittoriosa e rinfrancata dal match contro Sassari (primo sigillo della gestione Ramondino).

Le gare di domenica 9 febbraio

La prima palla a due di domani, domenica 9 febbraio, è invece fissata per le ore 16 quando inizierà il match Taliercio di Mestre tra l’Umana Reyer Venezia e il Napoli Basket: in settimana gli orogranata hanno festeggiato il passaggio alla seconda fase di Eurocup dopo il successo sul Liektabelis e la concomitante vittoria di Valencia, mentre il Napoli punta a continuare la sua risalita in classifica dopo aver raccolto quattro successi nelle ultime cinque gare disputate. Alle 16.30 (la gara sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN) la Nutribullet Treviso ospiterà sulle tavole del PalaVerde l’Unahotels Reggio Emilia, la quale ha messo nel mirino la terza vittoria di fila. Mezz’ora più tardi, alle ore 17, scoccherà il momento della Dolomiti Energia Trento – tornata prima della classe in solitaria domenica scorsa – la quale affronterà in casa la Openjobmetis Varese (la gara sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN), chiamata in questo impegno proibitivo al riscatto dopo tre sconfitte consecutive. Dopo essersi staccata a causa del passo falso sul campo di Napoli da quello che per una settimana è stato il gruppo di testa, la Germani Brescia è fortemente desiderosa di riprendere la sua corsa, ma per farlo dovrà giocoforza superare la Pallacanestro Trieste nel match che inizierà alle 18.15 e sarà trasmesso in diretta TV e streaming su DAZN, ma anche su DMAX (canale 52 del digitale terrestre). Nelle file dei giuliani è atteso l’esordio di Sean McDermott, ala statunitense già vista in Italia con Varese. La giornata si chiuderà poi con il match delle 19.30 (la gara sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN) tra la Bertram Derthona Tortona e la Virtus Segafredo Bologna, reduce da due ko settimanali in Eurolega, e quello delle 20 tra la Vanoli Cremona e i Trapani Shark (la gara sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN ed Eurosport 1).