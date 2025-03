Basket, Serie A: le gare della ventiduesima giornata e dove vederle

Bologna, 15 marzo 2025 – Comincerà con il botto il 22° turno del campionato di Serie A di basket: il primo anticipo di giornata, in programma questa sera alle 20 (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN), sarà infatti il derby lombardo tra la Germani Brescia – prima della classe in coabitazione con la Virtus Bologna – e l’EA7 Emporio Armani Milano. Una sfida che si ripropone a poche settimane di distanza dal quarto di finale superato dai meneghini che poi sono arrivati fino alla finale persa contro Trento. Brescia ci arriva dopo le vittorie contro Cremona e Pistoia, mentre Milano – che ha recuperato Mirotic, ma sarà ancora orfana di Nebo e si è imposta nella sfida contro Treviso e in settimana ha raccolto una vittoria molto preziosa in Eurolega battendo a domicilio la Stella Rossa Belgrado. Sfida a quote piuttosto alte anche mezz’ora più tardi, alle 20.30 (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 1), orario in cui al PalaShark si alzerà la palla a due della gara tra Trapani e Trieste. Persino in questo caso si tratta di un remake di una sfida delle recenti Final Eight di Coppa Italia, il quarto di finale che ha visto i giuliani avere la meglio sui siciliani all’ultimo respiro.

Le gare di domenica 15 marzo

Domani, domenica 15 marzo, si tornerà sul parquet alle ore 16.45 (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 1), quando all’Itelyum Arena di Masnago si sfideranno la Openjobmetis Varese, che punta ad uscire dalla profonda spirale di risultati negativi (sei ko di fila per i lombardi), e la Unahotels Reggio Emilia che invece vuole mettersi alle spalle il ko di Basketball Champions League contro Tenerife. Punta a mettersi subito alle spalle la sconfitta di Bologna la Dolomiti Energia Trento che alle 17.30 (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN) ospiterà alla “Il T Quotidiano Arena” l’Estra Pistoia – fanalino di coda in coabitazione con Napoli – che in settimana si è separata da Maverick Rowan e ha ingaggiato il giovane Luca Santi. Luci della ribalta televisiva, invece, per la Nutribullet Treviso e la Dinamo Banco di Sardegna Sassari che scenderanno in campo al PalaVerde alle 18.15 (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN e in chiaro su DMAX, canale numero 52 del digitale terrestre). Entrambe le compagini sono nel pieno di un momento complicato: Treviso, infatti, non vince da tre gare, mentre la vittoria a Sassari manca dal 26 gennaio scorso (dopo sono arrivati quattro passi falsi). È invece reduce da due sconfitte di fila la Givova Scafati che alle 19 (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN) affronterà in casa la Bertram Tortona, che si presenta alla palla a due dopo la vittoria in Champions League contro Patrasso e quelle in campionato contro Varese e Trento. Il 22° turno si chiuderà con il testa-coda delle 19.30 (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN) tra il Napoli Basket ultimo in classifica e la Virtus Segafredo Bologna, prima con Brescia e al terzo appuntamento in sei giorni (in Eurolega è arrivato il settimo ko di fila in casa contro il Real Madrid, e il match delle 20 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN) tra Umana Reyer Venezia e Vanoli Cremona.