Basket, serie A: Milano fa il colpo all’esordio e sorprende Trento

Bologna, 17 maggio 2025 – Non sono mancati i colpi di sorpresa nella prima giornata dei playoff di Serie A di basker. Nel primo appuntamento del pomeriggio l’EA7 Milano sbanca la T Quotidiano Arena di Trento superando la Dolomiti Energia col punteggio di 70-73 strappando subito il vantaggio del fattore campo ai bianconeri. Un solido Zach Leday da 16 punti conditi da 7 rimbalzi guida la formazione di coach Ettore Messina al blitz contro i bianconeri a cui non bastano i 19 di Anthony Lamb con 5/9 nel tiro dalla lunga distanza. A rompere il ghiaccio ci pensa il recuperato Josh Nebo ma i padroni di casa replicano in maniera micidiale piazzando un parziale di 16-0 chiuso da Zukauskas. L’Olimpia non si scompone ma lentamente riesce a mettersi in carreggiata, costruendo un controparziale a proprio favore di 19-6 che riapre completamente la partita: decisivo in tal senso il contributo dell’ex di giornata Flaccadori quanto di Mirotic e di Causeur. Una bomba di Lamb dà un po' di fiato alla Dolomiti (32-24 al 14’) ma durerà non a lungo perché l’EA7 mette la freccia del sorpasso dalla lunetta con Mirotic (37-38). L’equilibrio la farà così da assoluto padrone nel secondo tempo arrivando ad un finale di gara a dir poco spumeggiante: Leday decreta dalla lunetta un +3 che risulterà essere decisivo con Ellis che proverà la tripla del pareggio ma che verrà respinta dal ferro.

Brescia regola Trieste a domicilio, Trapani a fatica su Reggio Emilia

Fattore campo rispettato, invece, nel match che ha visto opposte la Germani Brescia opposta alla Pallacanestro Trieste. Verdetto finale di 89-77 per la truppa guidata in panchina da Peppe Poeta che sfrutta il solito Miro Bilan che chiude in doppia-doppia con 25 abbinati a dieci palloni catturati sotto le plance. I lombardi portano a casa una sfida che li ha visti tirare col 16% dalla lunga distanza al cospetto di un avversario che, al contrario, si è distinto col 40%. Rispetto al punteggio finale la gara ha visto due squadre darsi battaglia per più di venti minuti. La bimane di Ndour vale il 16-8 a metà della prima frazione ma Candussi e Markel Brown tengono vive le chance di rientro (25-22 al 10’). Uthoff fa sentire il fiato sul collo ai biancoazzurri che si affidano all’esperienza di Burnell, Cournooh e Bilan con quest’ultimo che regala la doppia cifra di vantaggio (52-40 al 20’). Trieste ci crede e si riporta sotto fino al -5 prima di incassare un 12-0 che spiazza i friuliani che si ritrovano indietro di diciassette lunghezze al suono della penultima sirena. Il divario arriverà fino al +20 (76-56) con Dowe. Brescia dovrà solo gestire e controllare il prevedibile ma vano tentativo di rientro dei giuliani. In chiusura della prima giornata i Trapani Shark superano a gran fatica la Unahotels Reggio Emilia che si arrende soltanto nelle battute conclusive per 80-75. Un immenso Justin Robinson (22 con 10 assist) è il vero trascinatore per i siciliani chiamati a rincorrere gli emiliani nel quarto periodo in più di una circostanza prima di riuscire a mettere il naso avanti con Horton (73-71). Barford dalla linea della carità restituisce il momentano equilibrio spezzato da Galloway e Notae che mettono al sicuro il risultato.