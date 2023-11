Basket, Serie A: oggi scatta l'ottavo turno. Orari e dove vedere le gare

Bologna, 17 novembre 2023 – Comincerà come ormai di consueto con un anticipo del sabato anche l’ottavo turno del campionato di Serie A di basket: questa sera, sabato 18 novembre, infatti, la Dolomiti Energia Trento e la Happy Casa Brindisi, alle ore 20.30 (match in diretta su DAZN ed Eurosport 2), si affronteranno alla BLM Group Arena: Trento ha la necessità di riscattare i ko patiti in campionato contro Sassari in campionato e contro il Cluj Napoca in Eurocup, mentre Brindisi ha tutta la voglia di dare continuità al successo portato a casa in FIBA Europe Cup contro il Calev Kramo e ottenere anche il primo sigillo in campionato. Domani, domenica 19 novembre, si tornerà invece in campo a mezzogiorno (match in diretta su DAZN) con la sfida tra la Estra Pistoia – che nello scorso weekend è andata ko contro Reggio Emilia che ha spezzato la striscia di due successi dei toscani – la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, alla ricerca di maggior continuità in questo primo terzo di stagione. È ancora alla ricerca dei primi due punti della stagione, invece, la Nutribullet Treviso, che assieme a Brindisi occupa l’ultimo posto in classifica: la compagine trevigiana – che in settimana ha annunciato l’ingaggio dell’ex Pesaro Justin Robinson, il quale non sarà però tesserato per questo turno – proverà a sbloccarsi nel match delle 16.30 (diretta su DAZN ed Eurosport 2) contro la GeVi Napoli che arriva all’appuntamento dopo le vittorie portate a casa contro Pesaro e Varese. Mezz’ora più tardi, alle 17.00 (match in diretta su DAZN), in quel di Masnago scenderanno invece in campo la Openjobmetis Varese padrona di casa – che in campionato ha rimediato cinque ko nelle ultime sei uscite, ma in settimana ha battuto in FIBA Europe Cup i tedeschi del Gottingen 109-104 dopo un tempo supplementare – e la GIvova Scafati che invece punterà al tris di successi consecutivi dopo quello contro Treviso e l’impresa di domenica scorsa contro Milano. Sulla carta molto interessante ed equilibrato anche il match in programma alle 18 (diretta su DAZN), che vedrà opposte la Unahotels Reggio Emilia padrona di casa, che nelle ultime quattro uscite si è imposta per ben tre volte, e la Bertram Yatchs Tortona, la quale nell’ultimo turno di campionato è stata piegata 96-92 dalla Carpegna Prosciutto Pesaro ma poi è riuscita a cogliere il terzo successo in altrettante gare di Basketball Champions League FIBA sconfiggendo 91-84 i bosniaci dell’Igokea. La palla a due del PalaBigi di Reggio Emilia anticiperà di un quarto d’ora quella del match di cartello della giornata, che alle 18.15 vedrà l’EA7 Emporio Armani Milano sfidare la Umana Reyer Venezia con tanto di diretta in chiaro su D-Max, canale 52 del bouquet del digitale terrestre, e su DAZN: i biancorossi dovranno fare i conti con le fatiche del doppio turno di Eurolega, che ha portato in dote una sconfitta nel derby contro la Virtus Bologna e il successo sull’Efes Istambul, mentre Venezia in settimana ha sbancato Vilnius e nell’ultimo turno di campionato ha battuto Brindisi. Dopo il ko patito contro Brescia, cercherà invece di tornare al successo la Vanoli Cremona che alle 19.30 ospiterà la Carpegna Prosciutto Pesaro. Il sipario sulla giornata calerà poi alle 20.30 (diretta su DAZN) con l'altro big match tra la Virtus Segrafredo Bologna – reduce dal doppio turno di Eurolega – e la Germani Brescia, le due prime della classe.