Basket, Serie A: al via la quinta giornata. Orari e dove vedere le gare

Bologna, 1° novembre 2025 – Saranno ben tre gli anticipi che apriranno il mese di novembre del campionato di Serie A di basket – nel quale ci sarà anche la prima pausa dedicata alle nazionali – e che daranno il via alla quinta giornata della stagione regolare. Si parte alle ore 18.15 (il match sarà trasmesso in diretta su LBATV e su Sky Sport Basket) con la sfida in programma al PalaSerradimigni tra la Dinamo Banco di Sardegna Sassari – che mercoledì si è imposta 105-94 sui tedeschi del Rasta Vechta 105-94 – e la neopromossa Apu Old Wild West Udine, due squadre che – al pari di Treviso – sono ancora alla ricerca del primo successo in campionato. Tutta a tinte bianconere e ad altissima quota, invece, la sfida in programma alle ore 20 (il match sarà trasmesso in diretta su LBATV) alla BTS Arena di Trento, dove la Dolomiti Energia padrona di casa – galvanizzata dai successi contro Varese in campionato e contro il Panionios in Eurocup – ospiterà la Virtus Segafredo Bologna, a quota 6 punti in classifica al pari dei trentini e reduce però da due trasferte infruttuose in Eurolega sui campi dello Zalgiris Kaunas e del Bayern Monaco. Il trittico di anticipi si chiuderà con la gara delle 20.30 (il match sarà trasmesso in diretta su LBATV) tra la Nutribullet Treviso Basket, orfana di Briante Weber e, come detto ancora alla ricerca del primo sigillo stagionale e la Pallacanestro Trieste, la quale invece viene dal convincente successo nel derby contro Udine.

Le gare di domenica 2 novembre

Domani, domenica 2 novembre, si tornerà in campo alle ore 16 (il match sarà trasmesso in diretta su LBATV e su Sky Sport Basket) con un derby lombardo tutto a tinte biancoblù tra la Vanoli Basket Cremona – una delle rivelazioni di questo primo scorcio di stagione – e l’Acqua San Bernardo Cantù, sconfitta lo scorso turno da Brescia. Mezz’ora più tardi, alle ore 16.30 (il match sarà trasmesso in diretta su LBATV) si scenderà poi in campo al Taliercio di Mestre, dove l’Umana Reyer Venezia – che in settimana ha vinto contro lo Slask in Eurocup – affronterà la Openjobmetis Varese. Tra i biancorossi c’è attesa per il possibile esordio della guardia statunitense classe 1996 Ike Iroegbu, reduce dall’esperienza in Eurolega con Valencia e già visto in Italia con la casacca di Treviso. Il morale è decisamente alto anche in casa dei Trapani Shark, che martedì hanno ottenuto la prima vittoria europea della loro storia in Basketball Champions League contro il Bnei Herzliya e che domani alle 17 (il match sarà trasmesso in diretta su LBATV) ospiteranno al PalaShark la Germani Brescia prima della classe in solitaria: una sfida dal sapore particolare per Joseph Mobio, ex granata, e John Petrucelli, visto nel recente passato in biancoblu. La giornata continuerà quindi con la gara delle ore 18 (il match sarà trasmesso in diretta su LBATV) tra la Unahotels Reggio Emilia, chiamata al riscatto dopo i ko contro Napoli e Cibona Zagabria, e l’EA7 Emporio Armani Milano, che giovedì ha rialzato la testa in Eurolega battendo Parigi. Il sipario del turno calerà poi con la sfida delle ore 19 (il match sarà trasmesso in diretta su LBATV) tra la Bertram Derthona Tortona e il Napoli Basketball.