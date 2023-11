Basket, Serie A: imprese di Brindisi e Pistoia contro Virtus e Milano

Bologna, 26 novembre 2023 – Quella che è appena andata in archivio è stata una nona giornata del campionato di Serie A di basket che ha regalato diversi colpi di scena e risultati a sorpresa: il più eclatante è stato senza alcun dubbio il ko patito dalla capolista Virtus Segafredo Bologna, battuta 83-75 nel testa-coda contro l’Happy Casa Brindisi, che ha così colto il suo primo sigillo in campionato imponendosi per 83-76. Sul successo dei salentini c’è la firma dell’asse play-lungo formato da Jeremy Senglin, autore di 22 punti impreziositi da 7 assist, e da Jordan Bayehe, il quale ha chiuso la gara in doppia doppia (25 punti e 10 rimbalzi). L’Happy Casa è partita con il turbo innestato e ha chiuso il quarto d’apertura a +11 e poi ha saputo gestire i generosi rientri della Virtus – a cui non sono bastati i 14 punti a testa di Lundberg e Shengelia – e scappare definitivamente con un terzo quarto da 30 punti segnati. Il passo falso di Bologna ha permesso a Brescia, Venezia e Napoli di ricomporre un quartetto di testa: tutto facile per la Germani che si è presa il derby lombardo con la Openjobmetis Varese, travolgendola con un pesantissimo 116-73: i biancoblù, oggi trascinati da ben sei giocatori finiti in doppia cifra (21 punti per Bilan e 16 a testa per Christon e Della Valle), hanno archiviato la pratica già nel primo quarto, terminato avanti 33-11, e poi non si sono più voltati indietro. Agevole anche il successo dell’Umana Reyer Venezia che, tra le mura amiche del Taliercio, ha superato la Unahotels Reggio Emilia 90-70. Anche in questo caso, determinante è stata la partenza: nei 10’ d’apertura, infatti, i lagunari hanno mandato a referto ben 34 punti e hanno indiziato una cavalcata che li ha portati fino al +22 a 10’ dalla fine. Sugli scudi, tra i lagunari, un Kyle Wiltjer da 23 punti e Davide Casarin (15 punti, 5 rimbalzi e 4 assist). Un po’ più sofferta ma non meno importante la vittoria della Generazione Vincente Napoli che ha piegato 80-70 la Vanoli Cremona: il match è rimasto in sostanziale equilibrio per 30’, ma poi le assenze di Zegarowski ed Adrian si sono fatte sentire e Cremona ha lasciato il passo a Napoli che nei 10’ conclusivi ha siglato ben 31 punti facendosi trascinare da Jacob Pullen (24 punti) e Tomislav Zubcic (23 punti e 8 rimbalzi). Tra le grandi sorprese di giornata c’è poi ovviamente da segnalare l’impresa compiuta dall’Estra Pistoia che ha sbancato il Forum battendo 86-81 l’EA7 Emporio Armani Milano, al quarto ko stagionale in campionato: finiti a -11 dopo il primo quarto, i toscani hanno imbastito una grande rimonta, culminata nel 29-10 di parziale piazzato nella terza frazione. Su questo successo ci sono le firme in calce di Payton Willis (31 punti) e Charlie Moore (28 punti), mentre a Milano non sono bastati i 26 punti di Shavon Shields. Con questo sigillo Pistoia ha così raggiunto quota otto punti in classifica e compone un quartetto assieme a Scafati, battuta 79-76 da Sassari nell’anticipo del sabato, Cremona e Pesaro, la quale è tornata al successo battendo 95-76 la Nutribullet Treviso, rimasta sola sul fondo della classifica. Grandi protagonisti nel successo dei marchigiani sono stati Leonardo Totè (22 punti) e Scott Bamforth (23 punti), mentre per risollevare le sorti di Treviso non sono bastati gli esordi dei neoacquisti Olisevicius e Robinson, che era peralto un ex di giornata. Infine, la Bertram Tortona di Kyle Weems (18 punti) e Chris Dowe (17 punti) ha piegato 83-80 dopo un tempo supplementare la Dolomiti Energia Trentino: decisivi nell’overtime i canestri segnati proprio dall’ex ala della Virtus.