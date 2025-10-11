Basket Serie A, scatta il secondo turno: orari e dove vedere le gare

Bologna, 11 ottobre 2025 – Saranno equamente divise tra oggi, sabato 11 ottobre, e domani, domenica 12, le gare del secondo turno del campionato di Serie A di basket targato Unipol. Ad aprire le danze della giornata, alle 18.15 (il match sarà trasmesso in diretta su LBATV, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket) sarà il 192° derby lombardo tra la Openjobmetis Varese e l’EA7 Emporio Armani Milano. L’Openjobmetis si presenta ai blocchi di partenza del match galvanizzata dal successo all’esordio sul campo di Sassari mentre Milano, che dopo questa gara inizierà una serie di tre trasferte tra campionato e coppa, è caduta a Tortona e in settimana in Eurolega contro il Monaco. Tra i varesini mancherà Renfroe, mentre Milano dovrà fare a meno ancora per qualche settimana di Josh Nebo. Alle ore 20 (il match sarà trasmesso in diretta su LBATV), al PalaLeonessa A2A, si alzerà invece la palla a due della sfida tra la Germani Brescia e la Dolomiti Energia Trentino, il remake di una delle due semifinali della Supercoppa 2025, vinta dai biancoblù 88-75. La Germani dovrà fare a meno di CJ Massinburg, messo ko da un fastidio muscolare, mentre Trento – che in settimana ha sbancato Podgorica battendo 107-96 il Buducnost – recupererà Steward ma dovrà ancora rinunciare a Battle, ancora ai box per un infortunio all’adduttore. Sempre alle ore 20 (il match sarà trasmesso in diretta su LBATV), scenderà in campo anche l’altra squadra impegnata in settimana in Eurolega: la Virtus Olidata Bologna che, dopo il passo falso in casa del Paris Basketball, andrà a far visita alla neopromossa Apu Old Wild West Udine, desiderosa di riscattare il ko di domenica scorsa sul parquet del PalaBigi di Reggio Emilia. A chiudere il quadro dei quattro anticipi, la sfida in programma alle 20.30 (il match sarà trasmesso in diretta su LBATV), tra il Napoli Basket, battuto nettamente lunedì nel posticipo del primo turno del campionato in casa della Virtus Olidata Bologna, e la Pallacanestro Trieste, anch’essa desiderosa di rialzarsi dopo i passi falsi contro Trapani in campionato e Wurzburg nel match d’esordio della Basketball Champions League.

Le gare di domenica 12 ottobre

Domenica 12 ottobre la giornata riparte con la sfida delle ore 12 (il match sarà trasmesso in diretta su LBATV, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, tra la neopromossa Acqua San Bernardo Cantù, che al ritorno in A ha rimediato una pesantissima sconfitta contro Trento (109-69), e la Unahotels Reggio Emilia che invece ha il morale alto dopo il successo a spese di Udine. Nel pomeriggio, alle ore 17 (il match sarà trasmesso in diretta su LBATV), si giocherà uno dei match senza dubbio più interessanti del turno, quello tra i Trapani Shark, che in settimana – all’esordio assoluto in una competizione europea (la Basketball Champions League) hanno ceduto di misura contro Tenerife – e l’Umana Reyer Venezia, vincente come i siciliani nel primo turno di campionato, ma reduce dal secondo passo falso in Eurocup contro i turchi del Bahcesehir. Il secondo turno si chiudrà poi con la sfida tutta a tinte biancoblu tra Vanoli Basket Cremona e Dinamo Sassari, alle 17.30 (il match sarà trasmesso in diretta su LBATV), e quella tra la Bertram Derthona Tortona e la Nutribullet Treviso, alle ore 18 (il match sarà trasmesso in diretta su LBATV).