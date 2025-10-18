Basket, Serie A: le gare della terza giornata e dove vederle in TV

Bologna, 18 ottobre 2025 – Sarà il derby del triveneto tra Umana Reyer Venezia e Pallacanestro Trieste, questa sera alle ore 20 (il match sarà in diretta su LBATV), ad aprire i battenti della terza giornata della regular season del campionato di Serie A di basket targato Unipol. Le due squadre arrivano alla sfida con due punti all’attivo in classifica e dopo gli impegni di coppa che hanno visto i giuliani perdere sul filo di lana contro il Galatasaray (91-90) e gli orogranata, invece, imporsi in Eurocup per 89-69 a spese del Neputunas.

Le gare di domenica 19 ottobre e lunedì 20

Domani, domenica 19 ottobre, alle ore 12 (il match sarà in diretta su LBATV), la Dinamo banco di Sardegna Sassari – ancora ferma a quota zero successi e reduce dal ko all’esordio in FIBA Europe Cup, sul campo dello Sporting Lisbona – ospiterà al PalaSerradimigni l’EA7 Emporio Armani Milano, che si presenta all’appuntamento dopo il doppio turno di Eurolega, che ha portato al bilancio finale di un ko interno (contro il Monaco) e di un successo, a Kaunas contro lo Zalgiris. Tra i biancorossi saranno ancora assenti Josh Nebo, Zach LeDay e l’ex di serata Leonardo Totè. Alle ore 16 (il match sarà in diretta su LBATV e Sky Sport Basket), la Dolomiti Energia Trento, che in Eurocup ha subito un ko per mano dei London Lions e domenica scorsa è stata battuta da Brescia nel remake della semifinale di Supercoppa, andrà – ancora orfana di Khalif Battle (problema all’adduttore per lui) – a far visita alla capolista Bertram Derthona Tortona. Due ore più tardi, alle 18, (il match sarà in diretta su LBATV), al PalaBigi andrà in scena la sfida tutta a tinte biancorosse tra la Unahotels Reggio Emilia, vittoriosa in FIBA Europe Cup sul campo di Digione, e la Openjobmetis Varese, chiamata a riscattare il pesante ko nel derby lombardo contro l’Olimpia Milano. In campionato per Reggio è invece arrivato un ko contro la neopromossa Acqua San Bernardo Cantù, la quale cercherà di ripetersi nella sfida di domani alle 18.30 (il match sarà in diretta su LBATV): di fronte si troverà un avversario però decisamente ostico come i Trapani Shark, i quali hanno già cancellato la penalizzazione di quattro punti in campionato con due successi, ma in Champions League hanno rimediato il secondo ko in altrettante gare perdendo anche contro il Tofas Bursa sul filo di lana. Tutta a tinte biancoblù la sfida delle ore 19 (il match sarà in diretta su LBATV) tra la Nutribullet Treviso e il Napoli Basketball, le due squadre che chiudono la graduatoria ancora a secco di punti e per questo alla ricerca di un balsamico primo squillo. Il quadro delle gare domenicali si chiuderà con la sfida delle ore 20 (il match sarà in diretta su LBATV) tra la neopromossa Apu Old Wild West Udine, che nelle prime due giornate ha rimediato due ko, e la Germani Brescia che invece veleggia ancora a punteggio pieno a braccetto con la Bertram Tortona e la Virtus Olidata Bologna, la quale – dopo il doppio successo settimanale in Eurolega contro Monaco e ASVEL – lunedì alle 20 ospiterà al PalaDozza (il match sarà in diretta su LBATV, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket) la Vanoli Basket Cremona.