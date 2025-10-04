Basket, Serie A: Trapani parte col piede giusto ed espugna Trieste

Roma, 4 ottobre 2025 - Il primo anticipo della Serie A di basket A Unipol 2025-2026 ha visto il successo esterno dei Trapani Shark che hanno espugnato il parquet della Pallacanestro Trieste col punteggio di 87-91. Resta intatta la striscia vincente della compagine allenata da Jasmine Repesa che colleziona così il terzo successo in altrettanti scontri diretti contro la compagine giuliana che deve rimandare il primo appuntamento con la vittoria. Sugli scudi Timothy Allen autore di 21 punti con un ottimo 7/11 da due. Ottimo anche l’impatto del neoarrivato Jordan Ford che chiude con 16 punti servendo anche cinque assist. Gli isolani tirano in maniera positiva in avvicinamento a canestro (71.2%) ma litigano dalla lunga distanza così come dimostra il 16,7% coi soli Cappelletti ed Allen a trovare il fondo della retina in questa speciale statistica. Dall’altra parte la doppia doppia di Mady Sissoko non basta ad evitare il passo falso al roster di coach Israel Gonzalez.

Gli ospiti rischiano nel finale dopo aver toccato il +15 di vantaggio

Partenza sprint per i ragazzi cari al Presidente Valerio Antonini che scappano già sul 5-13 dopo quattro giri di lancette col jumper di Ford. Positivo l’impatto di Ryan Arcidiacono che serve due assist ai propri compagni di squadra così come efficace è la mano di Amar Alibegovic coi suoi quattro punti iscritti a referto. Trieste non resta di certo a guardare ma Cappelletti ed Allen scavano il primo solco sul 9-21. Una doppia cifra di vantaggio che si confermerà al suono della prima sirena di gioco.L’inerzia resta saldamente nelle mani degli Shark che tengono a debita distanza gli avversari: Riccardo Rossato dalla linea della carità sigla il +14. Trieste ha una prima importante reazione e riuscirà a riaprire l’incontro con un parzialino di 14-5 che tiene i giochi aperti all’intervallo.di Ramsey e dell’ex Nba Juan Toscano Anderson.

Al rientro dagli spogliatoi Trapani riprende a gonfiare la retina avversaria ma Trieste cerca di restare in gara con Uthoff. Ancora Cappelletti e, qualche istante dopo, John Petruccelli fissano il punteggio sul 59-71 al 30’.a lanciare i suoi sul 63-78 al 32’. Sembra il colpo di grazia per i padroni di casa che, al contrario, riescono a reagire in maniera veemente rispetto ad un punteggio particolarmente severo. Ruzzier, Ramsey e Sissoko non sono di quest’opinione e danno così il via all’ennesima rimonta che viene quasi el tutto complicata da Ross ed Uthoff cheriducono ad un solo punto lo svantaggio. Gli Shark incassano un break 21-9. Il finale è concitato sul piano del risultato con l’equilibrio a farla da padrone. La risolveranno poi Ford ed ancora Petrucelli che chiudono definitivamente l’incontro. Domenica e lunedì sono attese le altre gare a chiusura del primo turno di regular season. Trapani ha già dato il suo primo segnale al campionato candidandosi al ruolo di protagonista.