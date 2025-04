Basket, Serie A: Trapani vince e stacca il pass playoff. Trento piega Cremona sulla sirena

Bologna, 12 marzo 2025 – In attesa dello super sfida di domani sera tra Virtus Segfredo Bologna e Germani Brescia, che delineerà il nuovo duo di testa del campionato di Serie A di basket targato Unipol, la matricola Trapani Shark può nuovamente godersi la vetta in solitaria almeno per una notte e soprattutto festeggiare l’aritmetica e storica certezza di partecipare ai prossimi playoff: la compagine siciliana ha infatti sconfitto 95-82 la Nutribullet Treviso. La rotta verso la seconda vittoria di fila degli uomini di coach Jasmin Repesa è stata tracciata da un Chris Horton miglior realizzatore granata con 21 punti ma anche dall’accoppiata formata da Langston Galloway (19 punti) e Amar Alibegovic (14 punti), i quali nel terzo quarto si sono caricati sulle spalle l’attacco di Trapani ispirando il 28-13 di parziale che ha sparigliato le carte in tavola in maniera definitiva. Scivolata a -16 a 10’ dalla fine (71-55), al Nutribullet – nonostante le buone prove di JP Macura (top scorer del match con 22 punti) e Pauly Paulicap (15 punti) – non è infatti riuscita a riaprire i giochi. Virtus e Brescia sono poi state raggiunte a quota 34 punti dalla Dolomiti Energia Trentino che, non senza fatica, ha superato in volata la Vanoli Cremona 89-86: i bianconeri sono riusciti a dipanare una matassa che si era fatta piuttosto intricata, dal momento che i lombardi, trascinati dai 24 punti di Corey Davis, capofila di cinque biancoblù finiti in doppia cifra, hanno tenuto la testa del match per oltre 30’, raggiungendo anche le quindici lunghezze di vantaggio sul 55-40. Sorretta da Zukauskas, però, la Dolomiti Energia ha ritrovato la scia e nel finale ha piazzato la zampata del sorpasso grazie alla tripla a fil di sirena di Quinn Ellis. Due punti in meno, 34, per l’EA7 Emporio Armani Milano che, dopo aver chiuso una stagione di Eurolega decisamente sotto le aspettative con il successo a spese di Vitoria, ha piegato il fanalino di coda Estra Pistoia 95-80. Sugli scudi, sul fronte dell’Olimpia, il tandem composto da Zach Leday, autore di 24 punti, e Nikola Mirotic, il quale ha sfiorato la doppia doppia con 18 punti e 9 rimbalzi. La svolta del match è arrivata nella terza frazione, in cui Milano – sulle ali di Mirotic e LeDay – ha messo il turbo sfondando il muro della doppia cifra di vantaggio per poi amministrare il tesoretto fino alla quarta sirena. Nella corsa agli ultimi posti playoff rischia di pesare e non poco la straripante vittoria dell’Umana Reyer Venezia che ha travolto 103-71 la Pallacanestro Trieste. Il match è stato di fatto a senso unico, perché i lagunari sono riusciti ad indirizzarlo verso i binari a loro più congeniali grazie al 29-13 messo a segno nei 10’ iniziali. L’Umana ha quindi sciolto le briglie e chiuso con ben cinque giocatori in doppia cifra: la palma di miglior realizzatore orogranata è andata Mfiondu Kabengele che ha chiuso anche oggi in doppia doppia con 15 punti e 13 rimbalzi. Vittoria che permette a Venezia di staccare di due lunghezze la Bertram Derthona Tortona – in svantaggio anche nella differenza canestri del doppio confronto – che è stata sconfitta 87-82 sul campo della Dinamo Sassari, guidata dai 19 punti a testa di Fobbs e Bibbins.