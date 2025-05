Basket, serie A: Trento surclassa Reggio Emilia nell’anticipo

Trento, 3 maggio 2025 – Nell’anticipo della 29° giornata la Dolomiti Energia Trentino supera senza particolari difficoltà la Unahotels Reggio Emilia col punteggio finale di 84-63. Un successo che vale molto in ottica playoff per il team di coach Paolo Galbiati. che si colloca momentaneamente al terzo posto in classifica, provando a blindare una delle prime quattro posizioni in classifica che valgono il fattore campo nella post season. In attesa dei risultati dei match che si disputeranno nel pomeriggio di domenica. In evidenza Jordan Ford con 18 punti ed un convincente 5/8 dal campo ben spalleggiato da Quinn Ellis che ne iscrive 15 a referto. Dall’altra parte costa caro il 10,7% dalla lunga distanza (3/28) ed un apporto scarso offerto dall’intera rosa guidata in panchina da Priftis Dimitris. Il break decisivo lo si registra già nel primo atto dell’incontro quando alla prima accelerata di Trento non avviene una replica reattiva e decisa degli avversari.

Decisivo è il primo quarto di gioco in cui l’Aquila prende subito il volo

Alla “Il T Quotidiano Arena” partenza a favore dei biancorossi che vanno sul 2-6 con Faye (in doppia doppia con 14 + 11 rimbalzi) ma il vantaggio durerà giusto qualche istante perché Lamb ribalterà lo scenario con cinque punti consecutivi che regalano il primo vantaggio ai padroni di casa. Sale in cattedra Niang che regala la doppia cifra di vantaggio (18-8). Reggio Emilia fatica a reagire ma non crolla ma vede allungarsi lo svantaggio con la schiacciata in contropiede di Eigirdas Zukauskas ed una tripla cadendo all’indietro di un ispirato Lamb che fissa il punteggio sul 27-12 al suono della prima sirena. Col passare dei minuti la Dolimiti Energia pigia il piede sull’acceleratore scappando sul +18 con la conclusione da oltre l’arco di Ford. L’inerzia non muta in campo con la squadra di coach Galbiati che riesce saggiamente a gestire il vantaggio ribadendo le ventidue lunghezze di scarto (38-16) prima di incassare un mini parziale di marca reggiana con Smith che dalla lunetta riduce a quindici i punti da recuperare per il suo roster al 19’ di gioco. Al rientro dagli spogliatoi chi si aspettava una reazione della Unahotels che potesse rimettere in discussione il risultato è costretto a ricredersi. Una bomba di Barford prova a fare il solletico a Trento sul 49-36 al 23’ e sarà questo l’unico tentativo di rimonta da registrare. I bianconeri rimettono le marce alte e costruiscono nuovamente un nuovo cospicuo vantaggio che permette di mettere sempre di più le mani sulla vittoria così come sancito dai due tiri dalla lunetta di Niang (64-42) prima della replica affidata a Faye e Cheatham. Nell’ultimo periodo è puro garbage time con Dolomiti Energia ed Unahotels ad attendere il suono della sirena finale e coi primi a festeggiare la quattordicesima affermazione in ventisei scontri diretti fra campionato italiano, Eurocup e Final Eight di Coppa Italia.