Basket, Serie A: Treviso rimonta dal -19 e piega Reggio Emilia nel segno di Harrison

Treviso, 9 marzo 2024 – La Nutribullet Treviso rialza la testa dopo il pesante ko patito in casa della GeVi Napoli una settimana fa e, nell’anticipo del ventiduesimo turno del campionato di Serie A di basket, batte in rimonta l’Unahotels Reggio Emilia 71-63 mettendo in cascina due punti pesantissimi in chiave salvezza. Cuore e carattere sono stati i segni distintivi della prestazione della compagine trevigiana, che ha avuto la grande forza mentale di restare in partita anche sul -17 al termine di un primo quarto da soli 7 punti segnati. A partire dalla seconda frazione – nella quale ha messo a segno un 18-6 di controparziale rientrando negli spogliatoi sul -5 –, la Nutribullet ha quindi cambiato passo, mettendo la freccia del sorpasso nella ripresa e non voltandosi più indietro. A lanciare la rimonta e a mettere un’importantissima firma su questo sigillo è stato D’Angelo Harrison, che ha risposto alle critiche ricevute nelle ultime settimane caricandosi l’attacco biancoblù sulle spalle e chiudendo con un bottino personale di 18 punti. A dargli man forte ci hanno pensato l’ex di serata Osvaldas Olisevicius (16 punti), Alessandro Zanelli (9 punti con un pesantissimo 2/3 da tre), ma anche Ky Bowman e Justin Robinson che nel secondo tempo hanno siglato canestri pesanti. Continua, invece, il mal di trasferta dell’Unahotels Reggio Emilia, la quale ha rimediato il quinto ko di fila lontano dal PalaBigi: agli emiliani, che hanno chiuso con il 19% dall’arco dei 6.75 metri, non sono bastati i 20 punti di un Langston Galloway che ha però tirato con un insufficiente 3/9 da tre e i 12 del classe 2005 Faye, che ha cercato di fare la voce grossa sotto le plance.

La cronaca della gara

La partenza dei biancorossi è stata decisamente scoppiettante: l’Unahotels ha infatti mostrato grande reattività sin dai primi palloni e ha iniziato a colpire la retina avversaria con le giocate vincenti di Faye, Vitali, Galloway, Smith e Black, le quali hanno via via fatto lievitare il vantaggio ospite fino al +17 al termine di un quarto d’apertura (7-24) in cui Treviso è apparsa decisamente spaesata e in balia e dei ritmi imposti dagli uomini di Priftis. Non paga, Reggio ha poi alzato l’asticella del proprio massimo vantaggio con la schiacciata del +19 di Grant che ha inaugurato la seconda frazione. Quando, però, le cose sembravano essersi messe in discesa, gli emiliani hanno inspiegabilmente abbassato la guardia e Treviso è riuscita ad insinuarsi alla perfezione nelle prime crepe mostrate dal sistema degli emiliani: le triple di Zanelli ed Harrison hanno infatti suonato la carica per la Nutribullet che, aiutata anche da Olisevicius, ha via via eroso punti preziosi al vantaggio reggiano ed è rientrata negli spogliatoi con cinque sole lunghezze di ritardo (25-30). Dopo l’intervallo, quando si è acceso anche Robinson, i veneti hanno completato l’opera arrivando a mettere la freccia del sorpasso sul 40-38 suggellato da Olisevicius. Messa la testa avanti, poi, i padroni di casa non si sono più voltati indietro e nel quarto quarto hanno dato la spallata decisiva grazie ai guizzi dello scatenato Bowman che, in tandem con i già citati Olisevicius e Harrison, ha messo i sigilli sul successo trevigiano.