Basket, Serie A: Virtus e Brescia agganciano Trento. Impresa di Pistoia contro Napoli

Bologna, 2 marzo 2025 – Dopo il passo falso nell’anticipo del sabato contro Tortona, la Dolomiti Energia Trentino ha subito l’aggancio in vetta alla Serie A di basket da parte della Germani Brescia e della Virtus Segafredo Bologna che si è aggiudicata il “Derby d’Italia” battendo alla Segafredo Arena l’EA7 Emporio Armani Milano 86-80. A dare un impulso al successo dei bianconeri è stato l’ottimo contributo fornito dalla panchina, con Matt Morgan autore di 16 punti ma soprattutto di due triple pesantissime nel finale. La palma di top scorer se l’è invece presa Marco Belinelli che ha chiuso con 19 punti e un complessivo 5/10 da oltre l’arco dei tre punti. Sul fronte dell’Olimpia, che si presentava ai blocchi di partenza senza Shields, Mirotic e Dimitrijevic, non sono bastati i 22 di Nikola Mirotic e i 17 di Zach LeDay. Approfittando di un blackout offensivo di Milano di ben 7’ nel secondo quarto, la Virtus ha piazzato un break di 18-2 di parziale ed è rientrata in spogliatoio a +4. La gara è quindi proseguita in sostanziale equilibrio fino al quarto quarto quando Morgan con due triple ravvicinate ha lanciato la volata vincente dei bianconeri. La Germani Brescia si è invece presa il derby lombardo battendo 99-87 la Vanoli Cremona: sul successo dei biancoblù ci sono le firme di Nikola Ivanovic (18 punti e 6 assist), Amedeo Della Valle e Miro Bilan (15 punti a testa). La chiave del match è racchiusa nel parziale di 29-13 piazzato dagli uomini di coach Peppe Poeta tra terzo e quarto quarto, che ha scavato un solco che Cremona, nonostante un Peyton Willis da 27 punti, non è più riuscita a colmare. Al quarto posto in solitaria salgono i Trapani Shark che hanno sconfitto 106-93 la Openjobmetis Varese – guidata per la prima volta da coach Kastritis – dopo un tempo supplementare: in grande spolvero tra i siciliani Justin Robinson con 28 punti, 5 assist e 4 rimbalzi. Bene anche JD Notae che si è spinto fino a quota 18. La strada verso la vittoria è stata però tutt’altro che agevole per i siciliani che hanno rincorso nel primo tempo toccando anche il -16. Gli uomini di coach Repesa non hanno però mai mollato la presa sul match e l’hanno raddrizzato con Varese che a sua volta è finita in apnea agguantando l’overtime soltanto all’ultimo respiro grazie a Tyus. Nei 5’ finali, però, la benzina nel serbatoio dei biancorossi è finita e Trapani ha avuto la meglio grazie a un Robinson che con 13 punti ravvicinati ha messo a segno un break di 17-4. La copertina di giornata la merita però l’Estra Pistoia che, al culmine di una settimana segnata da difficoltà societarie, ha piegato il Napoli Basket 74-70: i toscani, guidati da un’ottima difesa e dalle prove offensive di Paschall (18 punti) e Saccaggi (16 punti), hanno alzato i decibel del loro gioco nella ripresa, nella quale hanno concesso soltanto 27 punti a Napoli, a fronte dei 38 segnati. È servito un tempo supplementare anche all’Umana Reyer Venezia del duo formato da Tyler Ennis (24 punti) e Mfiondu Kabengele (22 punti e 11 rimbalzi) per avere la meglio sulla Givova Scafati, battuta 96-92. Infine, è arrivato il successo interno della Pallacanestro Trieste che ha sconfitto 85-73 la Nutribullet Treviso: sugli scudi Markel Brown con 22 punti e Jayce Johnson con 19.