Basket serie b. A Fabriano arriva l’ala Hadzic. Va a rimpiazzare il partente Raucci

Dopo la separazione consensuale con Davide Raucci all’inizio della scorsa settimana, col giocatore classe 1990 che aveva lasciato Fabriano dopo 22 presenze a 8.7 punti e 6.2 rimbalzi di media, la Ristopro ha ufficializzato l’atteso rinforzo per allungare rotazioni che nelle ultime settimane sono state particolarmente corte per coach Andrea Niccolai, privo anche di Simone Centanni e Stefano Pierotti, rientrato sabato contro la Luiss Roma.

Arriva così a Fabriano Damir Hadzic, classe 1997, ala-pivot di 203 centimetri e 98 chilogrammi. Hadzic giunge alla Ristopro dopo aver militato nella prima parte del torneo nel Chieti, partecipante al girone B di serie B Nazionale, lo stesso dei fabrianesi, ma in difficoltà economiche tanto da non presentarsi ad una partita un paio di settimane fa.

Nativo di Sarajevo in Bosnia, cresce però in Italia già all’età di 6 anni, trascorrendo buona parte del percorso giovanile ad Alba prima di debuttare in serie B nel Rimini nel 2014-15. Nel 2016 Hadzic va negli Stati Uniti militando in tre squadre di college. Torna in Europa nel 2020-21 debuttando in serie A ma lasciandola presto perché la sua Virtus Roma si ritira dal campionato e chiude i battenti: scende così di nuovo in B e gioca alla grande a Forio e San Vendemiano, poi negli ultimi anni Hadzic è ancora in B a Caserta, Omegna e Chieti. In Abruzzo in questo campionato ha giocato 23 partite, con un rendimento notevole: 14 punti di media.

Andrea Pongetti