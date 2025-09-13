Basket Serie B femminile. Robbiano, voglia di rivalsa dopo il ripescaggio

Dopo una stagione disastrosa, contraddistinta dal cambio di ben 4 allenatori e culminata con la retrocessione, Robbiano è stata ripescata in serie B femminile. C’è voglia di rivalsa e la ricerca di stabilità. Per questo il presidente Stefano Boffi ha puntato su un coach entusiasta come Luca Borghese, al debutto nella categoria. Vice allenatore è Fulvio Paganelli. La squadra è tutta da scoprire, visto che sono solo 3 le giocatrici confermate dall’anno scorso: si tratta di Giulia Marra, un numero 4 versatile, che si adatta a giocare in diversi ruoli; Angelica Sforza, la miglior realizzatrice della formazione brianzola; Valeria Barlassina, la playmaker titolare (assieme nella foto).

"In tutto possiamo contare su 8 giocatrici senior e su tante giovani del nostro vivaio e del settore giovanile di Costamasnaga – racconta coach Luca Borghesi –. Abbiamo ingaggiato l’ex foxes Alice Germani, grande tiratrice mancina, e un’altra storica ex foxes come Maddy Foschini, che ci interessava per le sue doti atletiche e la sua duttilità. Da Varese è arrivata Gaia Sansottera, a cui è piaciuto molto il nostro progetto. È un innesto importante, essendo un numero 5 puro, che ci darà una notevole mano sotto i tabelloni".

"A fine mercato – continua – si è poi aggiunta Giulia Beccaria, un’ala forte con buona esperienza, che l’anno scorso era in forza al Sanga Milano". "Siamo riusciti a mettere in piedi un organico funzionale al tipo di gioco che abbiamo in mente di praticare – spiega Borghesi –. Giocheremo senza posizioni fisse, attaccando tanto il canestro con delle buone letture, cercando di non dare punti di riferimento alle avversarie. L’intenzione è di correre e cercare tiri rapidi o soluzioni in contropiede".

In precampionato il Robbiano si è confrontato come prima amichevole con Varese, poi ha affrontato il Geas. Per finire, domenica 21, Marra e compagne giocheranno in Liguria contro Pegli.

