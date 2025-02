Basket serie c. Dalla Lituania al Perugia. La storia di Norkus

PERUGIA - Ha 24 anni, è alto due metri e otto centimetri e dalla Lituania – suo Paese d’origine – ha deciso di trasferirsi in Italia per giocare nelle fila della Svila Perugia Basket. È Justinas Norkus, primo giocatore straniero nella storia del Club. Una scelta strategica dei vertici dirigenziali fatta per dare un valore aggiunto al roster che prende parte al campionato di Serie C e che continua a dare i suoi frutti: il numero 20 lituano sta segnando 12.9 punti a partita, risultando decisivo in molte delle vittorie del team perugino. Essenziale per lui è stata l’accoglienza della società e dei suoi compagni. "Non sapevo cosa aspettarmi venendo qui a Perugia – ha raccontato Norkus – Appena sono arrivato ho realizzato che la giovane età media della squadra non è importante: quello che conta è l’atmosfera in campo e fuori, le relazioni e i legami che crei all’interno della squadra. Qui al Perugia Basket tutto questo funziona: abbiamo un bel gruppo".