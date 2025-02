Basket Serie C, la Cmo in fuga a + 8. Ozzano cala il poker, a Medicina il derby della Bassa. E sorride anche la Francesco Francia di Mondini

Quarta di ritorno sulle doghe della serie C e cala il pokerissimo la regina Cmo Ozzano, che passeggia contro Argenta e rinsalda la leadership nel girone G a +8 sulle inseguitrici. Dietro arriva un nuovo avvicendamento, col capolavoro della Virtus Medicina (Morara 20) nel derby contro Molinella che vale la risalita a quota 24 punti. Dietro sorride la Francesco Francia di coach Andrea Mondini, che nella sfida contro la sua ex squadra Sg Fortitudo strappa i 2 punti e centra la quarta vittoria consecutiva. Dalle retrovie successo sofferto per Granarolo, che impiega un overtime per liquidare l’ultima della classe.

Gare girone G: Sg Fortitudo-Francesco Francia 68-86, Scandiano-Novellara 75-54, Cvd Casalecchio-Arena 48-69, Cmo Ozzano-Argenta 76-55, Virtus Medicina-Molinella 77-51, Cmp Granarolo-Bsl San Lazzaro 75-73 dts e Vignola-Lg Competition 93-88.

Classifica: Cmo Ozzano 32; Virtus Medicina, Molinella e Lg Competition 24; Francesco Francia e Scandiano 22; Cmp Granarolo 16; Arena e Cvd Casalecchio 14; Sg Fortitudo e Vignola 12; Argenta 10; Novellara 8; Bsl San Lazzaro 4.

Gare girone M: Titano San Marino-Robur Falconara 67-53, Pisaurum Pesaro-Santarcangelo 62-76, Guelfo-Real Pesaro 85-61, Taurus Jesi-Cab Ancona 105-75, Fossombrone-Baskers 55-70, Urbania-Robur Osimo 71-70 e Sutor Montegranaro-Porto Sant’Elpidio 68-63.

Classifica: Baskers 34; Santarcangelo 30; Fossombrone 26; Urbania 24; Porto Sant’Elpidio 22; Taurus Jesi e Sutor Montegranaro 16; Pisaurum Pesaro, Robur Osimo e Titano San Marino 14; Guelfo 12; Real Pesaro e Robur Falconara 8; Cab Ancona 0.

Giacomo Gelati