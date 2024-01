Basket, tonfo Unahotels: a Scafati è un incubo

Tre cose non hanno funzionato ieri sera a Scafati: il cronometro che ha fatto ritardare la partenza dei giochi sia ad inizio match che al ritorno dagli spogliatoi, le statistiche della Lega del primo tempo dove non risultava nemmeno un tiro da due nello score e, purtroppo, la Unahotels. Partiamo con una piccola nota di colore per alleviare l’amara pillola domenicale: se la battuta a vuoto contro Varese doveva essere un caso isolato, quella contro Scafati è stata una sorta di remake sulla scorta dei sequel da film hollywoodiano.

I presupposti per trovarsi davanti una squadra in cerca di riscatto c’erano tutti, vista la debacle della squadra campana patita la settimana scorsa, ma la Unahotels ha mostrato ancora una volta tante fragilità su cui, giocoforza, coach Priftis e il suo staff dovranno assolutamente lavorare. Una squadra ultimamente senza mezze misure, capace di esaltarsi ma anche di sprofondare come nelle ultime due trasferte, un rebus forse impronosticabile dopo le indicazioni di crescita fornite nella seconda parte del girone di andata.

Il match parte benino per i biancorossi che nella fase di studio iniziale restano in scia dei padroni di casa (13-9 al 4’). Poi, come nel peggiore degli incubi, entra in campo l’uomo nero, al secolo l’ultra-quarantenne David Logan: il folletto americano inizia a martellare il canestro biancorosso con un crescendo di bombe che esaltano il pala-Mangano. Un giorno qualcuno dovrà spiegarci come mai Logan, quando vede biancorosso, si trasforma nel clone di Michael Jordan. Non contento, Logan si concede pure una rubata con tanto di schiacciata in contropiede che costringe coach Priftis a chiamare timeout sul 38-13 al 12’. Il risultato però è un encefalogramna piatto per la Unahotels che continua a rimanere a debita distanza sotto i colpi dei cecchini Rivers e Logan.

Nel secondo tempo ci si aspetterebbe una reazione biancorossa invece, al rientro sul parquet, si parte con una bomba di Nunge che si iscrive al club dei bombaroli campani, mentre in casa reggiana continua la saga degli errori; Smtih e Vitali hanno un piccolo sussulto, firmando due triple (71-51 al 28’) ma per chiudere in bellezza (o meglio, in bruttezza) ci si mette pure il rientrante Strelnieks a piazzare due siluri dall’arco che ammazzano sul nascere il timido tentativo di rimonta reggiana. Gli ultimi dieci minuti sono garbage-time con Scafati che sfonda quota 100 con una bomba di Rossato allo scadere.

SCAFATI 102

UNAHOTELS 76

SCAFATI: Imade 2, Morvillo, Gentile 8, Mouaha, Rossato 14, Logan 18, Robinson n.e., Rivers 28, Nunge 11, Pini, Strelnieks 9, Gamble 12. All.: Boniciolli.

UNAHOTELS: Weber 6, Camara n.e., Cipolla, Hervey 14, Galloway 16, Faye 9, Smith 8, Uglietti, Atkins 3, Vitali 8, Grant 3, Chillo 9. All.: Priftis.

Arbitri: Lanzarini, Galasso, Noce.

Parziali: 34-12, 56-32, 80-52.

Note: t.l.: Sca 11/16, Reg 6/11. Rimb.: Sca 25 (Gamble 5), Reg 29 (Chillo 5). Ass.: Sca 28 (Logan 5), Reg 17 (Weber 8).