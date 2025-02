Basket, Trento piega Trapani e torna in vetta da sola

Bologna, 2 febbraio 2025 – Si è nuovamente ridisegnata la geografia dei piani alti del campionato di Serie A di basket: al termine del diciottesimo turno, infatti, la Dolomiti Energia Trentino è infatti tornata in vetta in solitaria dopo aver sconfitto 83-80 i Trapani Shark nel big match di giornata: al +8 dei siciliani dopo un quarto, i bianconeri hanno risposto con un 12-0 in una scoppiettante seconda frazione (27-16 il parziale di frazione), dando vita ad un lungo testa a testa che è stato risolto soltanto nei secondi finali dalle triple di Anthony Lamb (14 punti) e Jordan Ford (migliore dei suoi con 22 punti).

Si stacca dalla vetta, invece, la Germani Brescia, battuta 90-85 dal Napoli Basket che coglie due punti preziosissimi per la corsa salvezza al termine di una gara cominciata con la forte apprensione per un malore occorso a un tifoso della compagine bresciana: in campo la differenza l’hanno fatta le prestazioni di Leonardo Totè (22 punti conditi con 11 rimbalzi) e Kevin Pangos (22 punti), i quali nella parte finale hanno preso in mano le redini dell’attacco dei partenopei mettendo la firma sulla vittoria. A Brescia, invece, non sono bastati i 20 punti di Nikola Ivanovic, i 16 di Amedeo Della Valle e i 13 con altrettanti rimbalzi di Miro Bilan. Con questo passo falso, i biancoblù lombardi sono stati agganciati a quota 26 punti dalla Virtus Segafredo Bologna che ha superato 85-74 l'Umana Reyer Venezia: una vittoria ottenuta grazie al collettivo e dopo aver comandato di fatto per tutti i 40'. I felsinei hanno preso un vantaggio di 8 punti al termine del primo quarto e lo hanno poi leggermente fatto lievitare preservandolo dagli attacchi di Venezia. Cinque gli uomini in doppia cifra nel collettivo bianconero: miglior realizzatore Toko Shengelia con 16 punti (ai quali ha aggiunto 10 rimbalzi), seguito a ruota da Matt Morgan (15), Momo Diouf (13), dall’ex di serata Rayjon Tucker (11) e Isaia Cordinier (10). Tiene il passo della Virtus, pur restano a due punti di distanza, l’EA7 Emporio Armani Milano che – galvanizzata dal successo ottenuto in Eurolega contro i campioni d’Europa del Panathinaikos – si è presa il derby lombardo travolgendo con un autoritario 119-92 la Openjobmetis Varese: così come in coppa pochi giorni fa, il grande protagonista del successo milanese è stato Zach Leday, che ha chiuso con un bottino personale di 26 punti e 7 rimbalzi. Ha chiuso invece ha quota 20 Shavon Shields, due in più dei 18 di Armoni Brooks. Dopo aver controllato la gara in un primo tempo chiuso a +14, i meneghini hanno dato una poderosa spallata con un parziale di 32-18 messo a segno nel terzo quarto. Sorride anche la Pallacanestro Trieste che, sospinta dai 24 punti dell’ex di serata Colbey Ross ha sconfitto 88-72 la Bertram Tortona in uno dei due posticipi di giornata. Infine, ci sono da segnalare il netto successo di Reggio Emilia su Cremona nel secondo anticipo (78-51), quello della Nutribullet Treviso che ha sbancato Pistoia 90-84 grazie ai 18 punti a testa di Pauly Paulicap e Osvaldas Olisevicius e quello della Givova Scafati che ha interrotto una striscia negativa di sei ko sconfiggendo 98-82 il Banco di Sardegna Sassari. Sugli scudi tra i campani Rob Gray con 32 punti e Daniel Akin con 20.