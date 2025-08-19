Belinelli, l’ora dell’addio. L’eroe dei due mondi:: "Lascio un grande sogno"

Mezza Bologna, anzi, forse mezza Italia – almeno quella che si emoziona per un pallone a spicchi – con il telefonino in mano. Marco Belinelli, 39 anni, l’unico italiano ad aver vinto in carriera un titolo Nba (2014, con la maglia dei San Antonio Spurs) dice basta.

Così, statistiche alla mano, la sua ultima partita si è consumata lo scorso 17 giugno. Al PalaLeonessa di Brescia: Beli, questo il soprannome che l’accompagna dai tempi delle giovanili Virtus, ha la maglia numero 33 di Achille Polonara. In una mano il trofeo dello scudetto, nell’altro il telefonino. Perché da capitano è lui che tiene i contatti con Achille Polonara, colpito dalla leucemia e in quei giorni ricoverato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Beli sorride, ha appena vinto il suo terzo scudetto (il primo nel 2005 con la Fortitudo, il secondo nel 2021, appena rientrato dalla Nba) e celebra il trionfo della V nera.

A pochi metri di distanza, il patron bianconero, Massimo Zanetti, annuncia il ritiro di Marco. Belinelli non conferma, ma nemmeno smentisce. E’ chiaro che è solo questione di tempo.

Che Beli deve metabolizzare una decisione che rivoluzionerà la sua vita, lui che ha esordito in serie A a soli 16 anni e che ha sempre fatto canestro.

Per due mesi (17 giugno-18 agosto) il ritiro del capitano bianconero è il segreto di Pulcinella. Quando lo annuncerà?

Ieri, in mattinata, il primo indizio. Marco posta i ritagli di giornale, le maglie di una carriera bellissima e straordinaria.

Un messaggio più o meno subliminale. Fino all’indiscrezione: "Alle 18 Marco pubblicherà un video sui suoi profili social". Lo sa la Virtus, lo sanno i suoi fratelli, Enrico e Umberto, che lo hanno sempre seguito.

E alle 18 puntuale, arriva il video. Che colpisce, perché è un pezzo di storia che va in archivio. In archivio, sì, ma che passa, non dimentichiamolo, dalla storia direttamente alla leggenda.

"Non è facile dire addio – scrive Belinelli –. Ma è il momento. Porto con me ogni emozione, ogni sacrificio, ogni applauso. Grazie a chi c’è sempre stato. Ai più giovani, lascio un sogno. Fate in modo che valga la pena".

Già, il sogno. Sono i sogni che hanno fatto la differenza in casa Belinelli, partito da San Giovanni in Persiceto, nell’hinterland bolognese. Marco ha preso casa in città, ma è così legato alla sua terra da essersi tatuato anche il cap (codice d’avviamento postale) di ’Sangio’ su un braccio: 40017.

Sogni, si diceva. Ha un talento smisurato, è piccolino di statura e, carta di identità alla mano, è il terzo di tre fratelli. Enrico e Umberto sono i più grandi. Enrico adora la pallacanestro, trasmetta a Marco la passione per i canestri e condivide le notti insonni per seguire la Nba.

Jordan è già ’Sua Altezza’, Marco resta abbagliato da Kobe Bryant. Qualche anno dopo sarà un’emozione, per lui, giocare nella Nba, affrontare i Lakers e parlare in Italia con il Black Mamba. Cresce nella Virtus Bologna, finisce in Fortitudo perché la Virtus viene radiata e lui, poco più che bambino, preferisce non recidere il cordone ombelicale con la sua Sangio. Lo farà presto, perché nel 2007, lo scelgono i Golden State Warriors.

Non è ancora la super squadra degli ultimi anni. Beli fatica a imporsi. Gioca poco, rimpiange l’aria di casa. Ma avendo già vinto uno scudetto con la Fortitudo nel 2005. Non molla.

Talento smisurato, carattere di ferro. Magari piange in privato, ma davanti al pubblico Nba è un duro. Per tutti diventa Rocky, perché dicono che assomigli a Silvester Stallone. Resiste, Marco che ogni anno, o quasi, cambia franchigia. Fino a quando non arriva nel Texas e lì, appunto, dove ritrova Manu Ginobili, riscrive la storia del basket italiano. Vince la gara del tiro da tre nell’All Star Game del 2014. Qualche mese dopo, tocca il cielo con un dito: vince il titolo Nba con San Antonio.

Fa sempre canestro, Marco. Lo specialista che sa giocare senza palla e sa giocare con i compagni. Nel 2020 lo convince Djordjevic. Torna a Bologna, di nuovo Virtus. Vince il titolo nel 2021, il bis due mesi fa. In mezzo tre Supercoppe, un’EuroCup e il ritorno con la Virtus in Eurolega.

Nessun rimpianto. Anche se in Nazionale, pur facendo parte della generazione dei fenomeni (lui, Gallinari, Bargnani, Melli, Gentile), non arrivano medaglie né partecipazioni ai Giochi. Ma il trionfo del 2014, in finale su LeBron James, continuerà a illuminare le notti italiane.