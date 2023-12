Bergamo pazza per il basket. BB14 e Blu Orobica volano

di Fabrizio Carcano

La città dei Mille sta tornando a canestro. Con la passione e con i risultati. Bergamo domina l’ex B2 ridenominata B Interregionale, con le sue due squadre cittadine, la Bergamo Basket 2014, capolista in fuga solitaria con 18 punti dopo la prima giornata del girone di ritorno, e la BluOrobica, all’inseguimento, seconda a quota 14. Inutile fare proclami in un torneo lunghissimo dalla formula complica, con 96 squadre a contendersi appena 6 posti per salire nella B nazionale, ma le due bergmasche si stanno scoprendo tra le squadre da battere.

E una città votata all’amore infinito per l’Atalanta, sta riscoprendo a sorpresa anche la passione per la palla a spicchi, dopo anni di crisi e retrocessioni. Nel 2019 la Bergamo Basket 2014 era prima in classifica in A2, poi una crisi societaria con cambi di presidenti e dirigenti e una discesa sportiva agli inferi con due retrocessioni nel 2021 e nel 2023, passando dal secondo campionato nazionale al quarto.

Crollata in B2 la BB14 ha avuto il merito di non mollare e di riorganizzarsi, con il presidente Enzo Galluzzo bravo a trovar nuovi sponsor locali e a ingaggiare con un contratto triennale (insolito ormai nella nostra pallacanestro) l’emergente 40enne tecnico montecatinese Gabriele Grazzini, allenatore con esperienze in A2 ma anche negli Stati Uniti e in Austria. L’uomo della svolta, perché la sua BB14 sta volando grazie ad una difesa che non fa giocare gli attacchi avversari: domenica nello scontro al vertice a Pordenone appena 40 punti concessi ai friulani, per un successo 40-64 che ha lanciato la fuga dei gialloneri orobici.

"Per noi è un primo posto inaspettato, dopo aver operato in estate per una ripartenza a 360 gradi: c’era tanto lavoro da fare sia nella parte societaria che in quella sportiva e serviva tempo per farlo. Siamo felici dell’entusiasmo che questo primo posto, che ci teniamo stretto, sta portando ma teniamo i piedi per terra perché siamo solo a dicembre", racconta lo stesso Grazzini. Ricordando però che alle vittorie sul campo la BB14 affianca anche un importante lavoro sociale, andando nelle scuole con un programma educativo per insegnare ai giovani i valori dello sport, avvicinando i ragazzi alla pallacanestro con un tifo sano attraverso Hoop, la mascotte giallonera con le fattezze del tipico cane pastore bergamasco.

"Il progetto ‘Hoop il basket che educa’ che stiamo portando avanti ha un rivolto sociale molto importante e per noi vale persino più di un primo posto in classifica. Poi abbiamo un obiettivo sportivo: vogliamo riportare Bergamo nei campionati superiori, è l’obiettivo nell’arco dei prossimo tre anni, ma senza fare passi più lunghi della gamba". E dietro la BB14 ecco la BluOrobica che ha scelto di affrontare questa sua prima volta in B2 con una squadra under 19 allenata dallo specialista Marco Albanesi, 49enne coach varesino che ha sempre lavorato con i giovani e sta portando la sua ciurma di ragazzini sempre più alto, fino al secondo posto.

Ma con ambizioni ulteriori perché da domenica scorsa la BluOrobica ha inserito in squadra il 33enne bomber argentino Martin Miguel Gandoy, per dare ‘garra’ ed esperienza ad un gruppo di 18-19enni dal talento sconfinato e sfidare i cugini della BB14.