Tris d’assi e vittoria schiacciante a Bergamo: Pesaro si prende la vetta della classifica

Bergamo, 15 ottobre 2025 – La Vuelle si prende la vetta della classifica con una vittoria schiacciante. Un finale talmente autoritario da annichilire Bergamo dove la parte del leone la fa Miniotas che la spiega a tutti sul parquet, mentre Tambone sale in cattedra nella ripresa e Bucarelli smazza ben 15 assist.

Sulla scia di questo tris d’assi, i giovani giocano senza paura. Leka parte con l’artiglieria leggera, schierando Miniotas da centro con al fianco Virginio: la mossa funziona, col lituano che manda fuori giri Hogue, attaccandolo in palleggio. Bravo anche Maretto ad innescarlo con pregevoli giochi a due, così che il lituano diventa il vero protagonista dell’inizio spavaldo di Pesaro, che tocca il +9 (6-15) dopo sei minuti di gioco.

Bergamo risale quando entra Bossi: il capitano dà la scossa dall’arco, poi Maretto spende ingenuamente il 2° fallo su Lombardi che converte un gioco da tre punti e impatta. Nell’ultimo minuto del primo periodo, però, la Vuelle piazza un 6-0 con canestro e fallo di Tambone e tripla di tabella di Bertini allo scadere, dopo una palla recuperata.

Nel 2° quarto l’ingresso di Trucchetti dà ulteriore verve alla manovra e la sua bomba vale il +10 (20-30) mentre anche Fainke trova gloria con un gancetto. Pesaro guida con autorità sino al 14’ (+8) poi i padroni di casa si scuotono aggrappati al talento di D’Angelo Harrison, fin lì silente, che firma il primo sorpasso dei locali (37-36); la Blu Basket pare pronta per fare il break salendo a +5 (44-39), ma la Vuelle è bravissima a rispondere con un siluro di Trucchetti e un recupero di Miniotas che va a concludere e impatta nuovamente (44-44).

Si va all’intervallo incollati, ma dagli spogliatoi escono meglio i padroni di casa che scappano a +7 (55-48) con Udom e Loro sugli scudi. Leka chiama un provvidenziale time-out dal quale esce un Tambone deciso a dire finalmente la sua dopo aver segnato solo 3 punti nel 1° tempo (ne farà 20 nella ripresa).

Con un terrificante parziale di 16-2, nato anche dalle palle recuperate in difesa, Pesaro riprende la testa della partita e Tambone non si ferma più, segnando anche di tabella (60-70). I biancorossi si presentano così all’ultimo quarto con l’inerzia in pugno ma il quintetto che riparte dopo l’ultimo riposo è troppo tenero e in 4’ si fa rimontare quasi tutto il vantaggio (75-78).

Coach Leka rimanda subito in campo Tambone e Bucarelli che restituiscono sicurezza ai compagni. Proprio Bucarelli sblocca la squadra dall’arco, poi Miniotas a rimorchio corregge per un nuovo +10 (75-85). Bergamo crolla di schianto, Bertini ruba palla e schiaccia il +14 (75-89) e alla fine c’è gloria pure per Sakine che firma il punto n.101 in entrata, allo scadere. Troppa grazia.

Il tabellino

Gruppo Mascio 83

Vuelle 101

GRUPPO MASCIO BERGAMO: Bossi 6, Bosso ne, Harrison 11, Piccirilli ne, Loro 23, Bogliardi, Nobili 5, Udom 8, Lombardi 10, Hogue 17, Bartoli 3, Guiducci ne. All. Zanchi.

VUELLE PESARO: Trucchetti 9, Bertini 10, Maretto 6, Sakine 2, De Laurentiis 2, Tambone 23, Virginio 2, Bucarelli 12, Miniotas 33, Fainke 2. All. Leka. Arbitri: Gagliardi, Ferretti e Rezzoagli.

Note - Parziali: 20-26, 46-46, 66-74.

Tiri liberi: Bergamo 15/23, Pesaro 10/12. Tiri da 3 punti: Bergamo 10/33, Pesaro 11/27. Rimbalzi: Bergamo 31, Pesaro 32. Assist: Bergamo 23, Pesaro 32. Spettatori: 3.000.