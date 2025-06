Bologna accoglie l'esordio della nazionale femminile di basket all'EuroBasket

Bologna e il PalaDozza si tingono di azzurro per l’esordio della nazionale femminile di basket. Inizia oggi al Madison di Piazza Azzarita il girone eliminatorio della Fiba Women’s EuroBasket. Nella seconda sfida di giornata le azzurre alle 21 esordiranno davanti al proprio pubblico per sfidare la Serbia, in una sfida già fondamentale per il proprio cammino europeo.

Serbia oggi, Slovenia domani, Lituania sabato, tre avversarie toste per le azzurre che puntano ad un posto tra le prime due per accedere poi ai quarti della fase finale, insieme alle squadre che si qualificheranno dai gironi di Brno, Amburgo e del Pireo, dove si svolgerà proprio la fase finale della rassegna continentale.

"Le qualità della Serbia sono note e riconosciute – sottolinea coach azzurro Andrea Capobianco – a livello offensivo attaccano l’area con continuità da situazioni di uno contro uno per poter prendere buoni tiri sotto canestro ma anche dal perimetro". Tra le grandi protagoniste avversarie c’è Yvonne Anderson, un passato importante anche in Italia. "La conosciamo bene ed è stata protagonista del campionato italiano e in Euroleague. Dovremo essere bravi a perdere pochi palloni, per limitare la loro transizione e per costringerle a lavorare tanto in difesa sui nostri giochi. Dobbiamo aggredire la partita e non subirla".

Una nazionale che avrà bisogno dell’apporto del proprio pubblico (biglietti giornalieri e abbonamenti della tre giorni a disposizione sul circuito vivaticket) per centrare l’obiettivo qualificazione. Sarà una partita speciale per Olbis Andrè e per Mariella Santucci, bolognesi doc che giocheranno davanti ad amici e parenti, in special modo per Santucci che compie gli anni, stesso giorno caso nel caso, come suo padre Marco e come "il Generale" come era ribattezzato nonno Alberto. "Sarà una emozione fortissima, ma anche un sprone per me ma anche per tutte le compagne per far ancora meglio - conferma Santucci - ci sarà tutta la mia famiglia, gli amici, le ex compagne di squadra. Sarà il mio primo compleanno senza il nonno, ma sono sicuro che anche lui tiferà per noi".

Il programma di oggi: Slovenia-Lituania (ore 17.30), Italia-Serbia (ore 21). Radio & tv - Dirette televisive su Rai Sport, Dazn, Sky SportUno e Arena.