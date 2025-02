Brescia alza il tiro. Mira e mente fredda. Assalto all’Olimpia

La Pallacanestro Brescia torna tra le prime quattro di Coppa Italia dopo un anno di assenza. E lo fa con il piglio della grande squadra: vince, ma con forte senso di autocritica. Il successo contro Derthona nei quarti di finale non è stato perfetto, come ammette Nikola Ivanovic: "Non abbiamo giocato bene e non possiamo essere soddisfatti, abbiamo commesso tanti errori semplici". Eppure Brescia ha saputo gestire meglio i momenti chiave. Ha funzionato la difesa, capace di concedere solo due punti in sette minuti nel secondo quarto e di blindare il canestro nel finale. Ha funzionato l’aggiustamento tattico di Peppe Poeta, che ha trovato in Burnell il 4 ideale per cambiare marcia. A brillare è stato anche Amedeo Della Valle, autore di 20 punti e ora nella top-5 dei migliori marcatori all-time delle Final Eight con 180 punti.

Un traguardo che potrebbe migliorare già domani contro Milano. "Abbiamo vinto una partita dalle montagne russe – ha spiegato Poeta –. Siamo stati bravi a rimanere attaccati alla gara nei momenti difficili e a chiuderla con le giocate decisive di Ivanovic e Burnell. Ci manca ancora un filo di cinismo, ma questi ragazzi stanno facendo un’annata straordinaria". E ora, testa alla semifinale.