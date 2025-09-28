Brescia soffre e passa. Rimonta Germani con Burnell e Ndour

"Nei primi due quarti abbiamo giocato una gara molto scadente, poi dal terzo siamo stati più squadra, abbiamo fatto passi in avanti anche difensivamente e siamo cresciuti". Matteo Cotelli festeggia la prima partita ufficiale da capoallenatore rimontando e battendo Trento: Brescia, così, vola in finale di Supercoppa (oggi alle 18). Una sfida a due volti per la squadra lombarda: il tecnico parla di difesa, certamente la differenza arriva soprattutto da un attacco che sale a 56 punti nella ripresa dopo i 32 dei primi due quarti. Si riparte da un Jason Burnell in grande condizione, 21 punti, dai 17 di Ndour e dai 10 con 8 rimbalzi di Miro Bilan. Amedeo Della Valle, a lungo in difficoltà, segna nel finale due triple che blindano un match dove Trento era anche scappata via. Il primo tempo, davanti agli occhi dell’ex head coach Peppe Peota, sono angoscianti. -15 a metà secondo quarto, con un differenziale di 22 punti in 14 minuti, visto che la squadra lombarda era partita con un 7-0 nei primi 60 secondi di gioco.

Jordan Bayehe è il grimaldello con cui la squadra di Cotelli perde tutte le certezze, andando poi ad infrangersi nel pitturato trentino. 1/13 da 3, 12/36 dal campo, due sole conclusioni tentate per il ritornante Massinburg e 1/6 per capitan Della Valle. Per certi versi a tenere alta la bandiera bresciana è Miro Bilan, 6 punti e 5 rimbalzi all’intervallo, ma è visione parziale, visto che manca molta fisicità a protezione del ferro. Troppo brutta per essere vera la squadra del Cidneo, che in campo dovrebbe portare ben altra esperienza, vista la differenza di “chilometraggio“ in Italia dei due roster. Trento è molto esuberante, ma alla fine le cose si rimettono al loro posto. Dal -13 di fine primo tempo la squadra di Cotelli riprende l’avversario sul 54-54 in meno di 8 minuti, con Ndour di nuovo performante.

Due liberi della stessa ala segnano il sorpasso, ad inizio quarto quarto la tripla di Massinburg vale l’allungo sul 59-65. È la rottura del match, figlia dei 30 punti del terzo quarto dopo i 32 del primo tempo, e di un nuovo parziale di 10-4 ad inizio quarto quarto che vale il +11 di massimo vantaggio. Burnell è il nuovo protagonista, ma anche Della Valle mette un tiro importante rompendo una lunghissima dieta. Dal grande pericolo alla pratica chiusa con largo anticipo, nonostante un paio di fiammate del diciassettenne Cheickh Niang, fratello del Saliou azzurro di Eurobasket, una nuova gemma nella cantera di Trento. Per Matteo Cotelli l’esordio è vincente, la sua Brescia schizofrenica alla fine ritrova la via. E’ la seconda finale in tre mesi per la squadra del Cidneo, non un passo di seconda fascia.

TRENTO-BRESCIA 75-88 (26-20, 45-32, 59-62)