Brescia soffre e trionfa. Poeta è ancora secondo

di Alessandro Luigi Maggi

La Pallacanestro Brescia continua la sua corsa ai vertici della classifica con una vittoria di grande carattere contro Trieste. Un successo fondamentale che consente alla squadra di Peppe Poeta di confermarsi al secondo posto, a soli due punti da Trento. Il tutto senza poter contare su Ndour, assenza pesante ma superata grazie a una prestazione corale di grande spessore. "Abbiamo fatto una grande partita senza di lui - il commento del tecnico nel post–gara - Abbiamo dato tutto contro una squadra di grandissimo talento. Siamo stati bravi possesso dopo possesso, e cinici nel finale, aspetto che in passato ci era mancato". Protagonista assoluto della serata è stato Johnathan Burnell, 22 punti e rientrato in campo dopo un lutto familiare. Accanto a lui brilla Miro Bilan (nella foto), dominante sotto canestro con 20 punti e 8 rimbalzi, mentre Amedeo Della Valle contribuisce con 16 punti, compresi i liberi decisivi nel finale. La partita si è giocata su ritmi altissimi sin dalle prime battute. Dopo un avvio equilibrato, con Rivers e Mobio da una parte e le triple di Ruzzier e Valentine dall’altra (11-10), Brescia prova a scappare grazie a Cournooh e Della Valle, toccando il +10. Trieste non molla: Brown e Brooks riducono il gap sul 29-23 a fine primo quarto. Nel secondo Burnell porta Brescia sul +11, Trieste reagisce con Reyes e Valentine. I giuliani, guidati da Candussi e Brown, ribaltano il punteggio (41-43), ma la Germani chiude avanti all’intervallo 50-47 grazie a Burnell e Della Valle.

Il secondo tempo è una vera battaglia. Trieste sorpassa con Candussi (57-58), Brescia risponde con un parziale di 7-0 firmato da Bilan, Della Valle e Burnell. Brown guida la rimonta triestina fino al 67-68 dopo 30’. L’ultimo quarto è da brividi: Brescia tenta l’allungo con Burnell e Bilan (+6 sul 89-83 a 90’’ dalla sirena), ma Trieste non si arrende. I liberi di Bilan e un canestro pesante di Burnell chiudono i giochi, complici anche gli errori dalla lunetta di Brown.