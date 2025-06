Brescia vince gara-2 a Trapani e si avvicina alla finale Scudetto

Brescia si prende anche gara-2 a Trapani e si avvicina alla prima finale Scudetto della sua storia: 19 punti per Della Valle, 15 per Miro Bilan. Brescia prova da subito a entrare sottopelle alle incertezze di Trapani create in gara-1. Peppe Poeta, d’altronde, dopo il successo all’esordio era stato chiaro: "Sarà dura vincerne altre due". Non conta il fattore campo, l’importante è mettere fieno in cascina, e la squadra del Cidneo raccoglie l’invito del suo condottiero. Non si possono lasciare per strada le occasioni. 27 i punti segnati nel primo quarto, +13 il massimo vantaggio.

E pensare che giocare ad alti ritmi poteva essere il tendine d’Achille dei vari Della Valle, Bilan e Ivanovic. E invece no, più si corre, più aumentano i possessi, più Brescia è a suo agio, a Trapani non resta che alzare l’intensità e chiamare a raccolta il suo pubblico contestando ogni decisione del trio Lanzarini, Gonella e Dori. Nel secondo quarto, in cui i siciliani segnano 29 punti, Justin Robinson inizia a cambiare marcia, mentre la Germani dei 52 punti del primo tempo ne ha 35 da Ndour, Della Valle e Bilan. La squadra di Jasmin Repesa approccia bene la ripresa con soprattutto Amar Alibegovic sugli scudi, Robinson gestisce male i palloni per tornare ad un possesso di distacco, le giocate del capitano bresciano ridonano il vantaggio in doppia cifra così come i micidiali jumper di Ndour che arriva anche a 7/7 da 2. Tre falli offensivi consecutivi in attacco quando si entra negli ultimi due minuti, Dowe trova la tripla del 74-80, Robinson risponde, ma Ivanovic segna da casa sua e chiude i conti. Mercoledì il primo match point per la Germani.

TRAPANI SHARK-PALLACANESTRO BRESCIA 77-85(14-27, 29-25, 17-15, 17-18).

Alessandro Luigi Maggi