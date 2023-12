Bronny torna a giocare sotto gli occhi di LeBron dopo i problemi al cuore

Poche ore dopo aver vinto l’In-season tournament con i Los Angeles Lakers a Las Vegas, LeBron James ha provato una gioia forse ancora più grande: suo figlio Bronny, diciannove anni, ha debuttato nel basket universitario a meno di cinque mesi dall’arresto cardiaco durante l’allenamento. Con LeBron in tribuna a filmare con il cellulare, Bronny è partito in panchina nella partita tra la sua University of Southern California (USC) e Long Beach State. James junior aveva avuto l’autorizzazione dei medici per tornare a giocare in novembre, quindi aveva ripreso gli allenamenti con i compagni, dopo il collasso in allenamento che lo aveva portato a un ricovere in ospedale per tre giorni. Poi la famiglia ha rivelato ad agosto che gli era stato diagnosticato e curato un difetto cardiaco congenito. Al Galen Center di Los Angeles, con LeBron c’erano anche la figlia Zhuri e il figlio Bryce, che gioca a basket alla Sierra Canyon High School. Entrato a 12’58“ dalla fine del primo tempo, Bronny ha ricevuto una standing ovation e ha segnato una tripla. Per il padre questo ritorno significa "tutto e di più".