Cab Stamura Ancona punta allo scudetto under 15 Eccellenza ad Agropoli

Ci sarà anche il Cab Stamura Ancona tra le magnifiche sedici che dal prossimo 2 giugno ad Agropoli cercheranno di dare l’assalto allo scudetto under 15 Eccellenza. I baby biancoverdi guidati in panchina da coach Francesco Ferri si sono guadagnati con pieno merito la qualificazione alla finale nazionale attraverso una stagione esaltante. Una fase di qualificazione regionale fatta di sole vittorie e un concentramento interregionale dove i biancoverdi hanno ottenuto il pass per la corsa scudetto battendo a Piombino il Basket Roma nella sfida decisiva. Appuntamento ora in Campania dove gli stamurini andranno con l’obiettivo di ben figurare ed arrivare il più lontano possibile.

La fase di qualificazione mette i dorici in un girone completato dall’EA7 Olimpia Milano, Bassano (ritenute tra le favorite per la vittoria finale) e i romani del Cinecittà. Girone proibitivo ma le possibilità di fare bene ci sono tutte. Talento, intensità e forza del gruppo sono le caratteristiche principali della squadra di coach Ferri che durante la stagione è cresciuta in maniera esponenziale.

Per il Cab Stamura la finale nazionale di Agropoli sarà la sesta nelle ultime quattro stagioni, la seconda consecutiva in under 15 Eccellenza, l’ennesima per coach Ferri. La Stamura in questa stagione ha sfiorato il bis con il gruppo under 17 che dopo aver vinto il titolo regionale è arrivato a un soffio dalla qualificazione alla finale nazionale, uscendo battuto da Trieste nello spareggio giocato a Tarquinia.