Calma apparente in casa Estra Pistoia. Primi attriti tra gli investitori americani

La brace arde sotto la cenere. E presto le fiamme potrebbero alzarsi, improvvise e pericolose. Tutto tace soltanto in apparenza in casa Estra Pistoia, complice la lunga pausa del campionato di Serie A che ha parzialmente distolto i riflettori dalla crisi che sta attanagliando la società biancorossa. Ma nelle stanze dei bottoni sono giorni frenetici: non tanto in chiave mercato, quanto per delinare il futuro del club.

Da segnalare, in particolare, una ’staffetta’ pistoiese per quanto riguarda il gruppo di investitori Usa che ha rilevato la società lo scorso anno. Durante l’assenza del patron Ron Rowan, che tornerà in Italia quest’oggi, in città era presente Steven Raso, membro del Cda biancorosso e parte attiva dell’East Coast Sports Group, che di contro ripartirà alla volta degli Stati Uniti tra stasera e domattina. Dopo aver ’messo la testa’ – a suon di incontri e confronti – sui tanti problemi in seno al club biancorosso.

Sono stati giorni intensi, per Raso, alle prese con una situazione assai complessa (e per certi versi sconosciuta) da gestire. Secondo quanto riportato dai beninformati, nel mirino di Raso e degli altri investitori americani ci sarebbe la gestione tecnica deficitaria portata avanti da Rowan, con evidenti riflessi sulla situazione finanziaria, unitamente alle tensioni che il patron ha contribuito a creare con la piazza. Tradotto in soldoni, si sarebbero registrati i primi attriti in seno alla East Coast Sports Group – proprietaria delle quote di maggioranza del club, lo ricordiamo –, attriti che potrebbero portare a cambiamenti più o meno rilevanti, ad ogni livello, nel prossimo futuro.

Prima però c’è una stagione da concludere e una salvezza da conquistare, visto che la massima serie è un asset considerato pressoché fondamentale da tutti gli attori in gioco. Salvo ribaltoni, tuttavia, l’impresa andrà tentata senza aiuti dal mercato. Un’altra settimana è infatti passata senza sussulti, dunque a questo punto appare difficile che possa arrivare un sostituto per ovviare alla pesantissima assenza di Semaj Christon nella sfida-salvezza a Napoli. L’unico volto nuovo è quello di Marco Ceron, guardia/ala trentaduenne che da ieri si è aggregato alla squadra per gli allenamenti. Voglioso di avere una chance per rimettersi in mostra ai piani alti, dopo un lungo girovagare in A2 nelle ultime stagioni, l’ex Brescia potrebbe anche accettare un ingaggio al minimo in quel di Pistoia. Anche perché il club è intenzionato a spendere il minimo sindacale per sostituire Michael Anumba, come da obbligo di regolamento.

Alessandro Benigni