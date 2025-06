Cambio al vertice. Gli scudetti, le coppe e l’Oscar del basket: Gherardini nuovo presidente della Lega

Maurizio Gherardini è il diciannovesimo presidente della Lega Basket di Serie A. L’ormai ex dirigente del Fenerbahce due volte campione d’Europa, esperienze anche in NBA con Raptors e Thunder, gli scudetti e le Coppe Italia vinte con Treviso, l’Oscar del basket ricevuto nel 2003, succede a Umberto Gandini sulla poltrona del massimo campionato nazionale. Dopo una schermaglia lunga settimane, il predecessore ha deciso di non presentarsi alla gara elettorale, mantenendo il ruolo sino alla presentazione dei bilanci all’inizio della prossima stagione. Soprattutto starà a Gandini chiudere la delicatissima partita dei diritti tv, scaduti al termine di questa stagione, con ancora DAZN e Discovery in corsa e Sky interessata alla trasmissione satellitare. Gherardini commenta così il suo mandato triennale: "Cercherò di aiutare i club attraverso i grandi cambiamenti che il basket sta vivendo: mi piacciono parole come condivisione, sostenibilità, visibilità e positività". Per lui 14 preferenze su 16, con Derthona Basket, Olimpia Milano, Pallacanestro Reggiana e Treviso Basket sostenitrici della prima ora. Ma nel giro di poche settimane i club a sostegno si sono quadruplicati, lasciando fuori solo i dubbi di Trapani Shark e Pallacanestro Trieste. Tocca quindi a Gherardini rimescolare gli equilibri di potere del basket italiano, intessendo un nuovo dialogo con la FIP del presidentissimo Gianni Petrucci. Sarà un nuovo rinascimento per il nostro basket?

Alessandro Luigi Maggi