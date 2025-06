CANTù. Colpo Bortolani. Basile, nodo mercato

Giordano Bortolani è pronto a vestire la maglia di Cantù. La guardia siciliana, reduce da due stagioni tra Olimpia Milano, Brescia, Treviso e Verona, è il primo nome per il ritorno dei brianzoli in Serie A. Il contratto sarà credibilmente annuale. Free agent dopo l’esperienza milanese, Bortolani (nella foto) rappresenta un profilo ideale per una squadra che punta a una solida base italiana: si partirà con cinque stranieri, rinunciando al 6+6 per costruire un gruppo più coeso, senza fretta e senza luxury tax. Dietro l’operazione c’è anche la mano di Sandro Santoro, che già in passato aveva lanciato il talento classe 2000 a Brescia.

L’arrivo di Bortolani potrebbe rappresentare un segnale forte, mentre il nodo centrale del mercato rimane Grant Basile, attorno al quale Cantù intende costruire il quintetto titolare. Sul giocatore ci sarebbe la Vanoli Cremona, ma i comaschi hanno tutto il potenziale per costruire una squadra da prima metà di classifica, nonostante il rientro nella massima serie arrivi dopo quattro stagioni. In attesa del budget definitivo, Brienza ha già avviato i colloqui individuali con i protagonisti della promozione: Cantù si muove, e Bortolani è il primo tassello di un puzzle ambizioso. La squadra di riferimento della Brianza è finalmente tornata al primo piano del basket nazionale.

A.L.M.