Cantù-Cremona, è derby. Vanoli contro un tabù

Cantù e Cremona si ritrovano oggi pomeriggio al PalaDesio alle ore 16 per un derby che mette in palio più dei soliti due punti. La sfida, valida per la sesta giornata del campionato, è una cartina di tornasole per entrambe le squadre: l’Acqua San Bernardo deve riscattare la netta sconfitta subita sul campo di Brescia e un avvio di stagione tutt’altro che convincente, la Vanoli vuole dare continuità all’ottima prova offerta nel successo contro Treviso. Ad oggi, la squadra di Brotto è la sorpresa numero uno della stagione.

A Desio si incrociano dunque due squadre con gli stessi obiettivi, ma figlie di momenti opposti. I comaschi, neopromossi ambiziosi, non solo per i nomi, ma anche per gli investimenti, cercano stabilità dopo tanta intermittenza; Cremona, costruita per una salvezza tranquilla, ma con un budget di bassissima classifica, ha sorpreso per qualità di gioco e rendimento. Coach Nicola Brienza ha sottolineato proprio questo, elogiando il lavoro dello staff avversario e invitando i suoi a una prova di solidità, soprattutto difensiva: "Dobbiamo crescere in molti aspetti – ha spiegato – ma abbiamo fiducia nella nostra capacità di restare competitivi. Serve una partita concreta, alzando il livello di attenzione".

Per Cantù, il fattore campo potrebbe essere decisivo: nei 23 precedenti in Serie A tra le due squadre, il bilancio è nettamente favorevole ai brianzoli, avanti 16-7 complessivo e 10-1 nelle gare giocate in casa. L’unico blitz esterno di Cremona risale alla stagione 2015/16.

Ma i numeri, da soli, non bastano. Lo sa bene Pierluigi Brotto, tecnico della Vanoli, che avvisa i suoi: "Cantù ha tradizione e talento, Brienza è stato Coach of the Year solo due anni fa. Dopo la sconfitta di Brescia mi aspetto che abbiano lavorato con grande attenzione, per questo servirà un impatto forte da parte nostra, soprattutto sul piano caratteriale".

Tra gli spunti di giornata anche un traguardo personale: Christian Burns, veterano della Vanoli, ex della partita, tocca oggi quota 250 presenze in campionato. L’ala statunitense con passaporto italiano ha vestito la maglia di Cantù in tre momenti diversi della carriera, l’ultimo nella prima parte della scorsa stagione. E finì malissimo: "Ancora non ho capito il perché". Ora guida la giovane Vanoli con esperienza e senso tattico, in un gruppo che vuole stupire ancora.

La palla a due dirà se Cantù saprà rispondere presente e mettere alle spalle le difficoltà delle ultime uscite, oppure se sarà Cremona ad allungare la propria striscia positiva e mettere un altro mattoncino in una stagione fin qui convincente. Un derby, insomma, che promette scintille.