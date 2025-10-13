Cantù risorge nel finale. Prima in casa in trionfo

BASKETdi Alessandro Luigi Maggi

Cantù ritrova la Serie A al PalaDesio con un successo che vale molto più dei due punti: identità, nervi saldi e letture migliori nel momento caldo. Per tre quarti la gara è un rebus: Reggio Emilia tesse e disfa, sospinta da un dominante Kwam Cheatham (27), mentre l’Acqua S.Bernardo alterna buone sequenze a smarrimenti difensivi e scelte affrettate. Persa l’occasione di chiuderla nel terzo periodo, gli uomini di Priftis rimettono in corsa la squadra di Brienza, che risale fino al 61-61. L’ultimo quarto cambia la narrativa. Xavier Sneed, inchiodato allo 0/7 fino ad allora, rompe il ghiaccio dalla lunetta, firma il primo canestro dal campo e dà profondità agli attacchi brianzoli, puntando ferro e spazi. Accanto a lui, Grant Basile — già gravato dal quarto fallo — si trasforma: tap-in, rimbalzi d’attacco, una stoppata su Williams e la costante sensazione di poter ribaltare l’inerzia. De Nicolao (nella foto) orchestra, Moraschini ruba, Ajayi aggiunge presenza: la partita si sposta sul piano dell’energia, proprio dove Cantù trova la leva per scardinare le certezze ospiti.

Dall’altra parte emergono i limiti della UNA Hotels: i liberi di Echenique che non entrano nei momenti chiave, qualche velleità di Jamar Smith, gli eccessi di Caupain, soprattutto la resa a rimbalzo d’attacco che alimenta possessi extra biancoblù. Reggio prova comunque il colpo di reni: la tripla di Cheatham riapre, Caupain riavvicina a -2. Ma l’azione decisiva porta ancora la firma canturina: De Nicolao spara dall’arco e spegne l’ultimo assalto. Nel computo finale contano anche i dettagli: l’interferenza (poi corretta) su Basile, i due liberi pesanti trasformati da Sneed, la durezza con cui Cantù protegge l’area. Finisce 83-78, con Bortolani (17) e Ajayi (14) a guidare il tabellino locale. Ma la fotografia è un’altra: una squadra che “risorge“ nel quarto periodo grazie a ruolo, responsabilità e mentalità. La strada è tracciata: rimbalzo, disciplina e coraggio nei possessi che contano.