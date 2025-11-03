Cantù si prende il derby. Cremona lotta ma cede

Il derby lombardo è di Cantù. Una tripla di Riccardo Moraschini (nella foto) a due minuti dalla fine per il +10 regala ai padroni di casa due punti fondamentali contro Cremona: "È una vittoria importantissima, non abbiamo iniziato benissimo questo campionato, pur con un calendario non semplice - le parole dello stesso Moraschini, 18 punti alla sirena -. Dovevamo vincere, per me era importante portare energia dalla panchina, motivare, far crescere i ragazzi. È una piazza non facile, con grande storia, ma sappiamo di poter fare bene". La sensazione è quella di un esame cruciale superato, anche per Nicola Brienza: "È stata una battaglia, stiamo lavorando sul fatto di restare in gara a prescindere dai buoni e cattivi momenti. Non c’è un esercizio da fare in allenamento, è un processo. Siamo stati bravi, i nostri i due italiani con più esperienza ci hanno dato una mano, ma nel complesso abbiamo lottato. Resettiamo in attesa della battaglia di Sassari". Il riferimento è anche ad Andrea Nicolao, 10 punti e 4 assist. Al PalaDesio l’Acqua San Bernardo Cantù batte dunque la Vanoli Cremona 91-83 in un match equilibrato in avvio, rotto nella ripresa dalla squadra di casa. Bortolani, Gilyard e Sneed spingono Cantù, Cremona risponde con Veronesi, Ndiaye e Willis (9-9). Le triple di Ndiaye, Veronesi e Jones danno a Cremona un +6, ma Gilyard con lay-up e bomba riporta Cantù a +1 (16-20). L’ingresso dell’asse Casarin-Burns regala a Cremona il +7, ma Bowden, Basile e De Nicolao rimettono Cantù a 23-24 a fine primo quarto.

Nella seconda frazione la Vanoli prova a scappare grazie a Durham e Burns, ma Moraschini e l’asse De Nicolao-Ballo firmano il nuovo pareggio a 33-33. Prima della fine del tempo Gilyard, con una bomba, chiude sul 47-44 per Cantù. La ripresa è dei brianzoli. Durham apre forte, Cremona risponde con Bortolani e Sneed, poi Durham realizza un gioco da tre punti, portando la Vanoli avanti 54-60. Ma Cantù reagisce immediatamente: Sneed da tre e liberi. Moraschini, Ballo, Ajayi firmano un contro-break di 15-2 che vale il 69-62 dopo 30’. Nell’ultima frazione Grant e Casarin provano a ridurre lo scarto, Sneed da tre accende il pubblico, Durham dalla lunetta mantiene Cremona a -5 (75-70 a 4’30“). Ndiaye tiene viva la Vanoli con penetrazione e tripla, ma De Nicolao, Moraschini e Sneed (gioco da tre punti) spezzano la gara sull’85-75 a 2’ dal termine. Cremona non riesce più a rientrare ma si conferma squadra di carattere, con un Casarin sempre più leader. Pensarlo in estate, probabilmente, era follia.

PALLACANESTRO CANTÙ-VANOLI CREMONA 91-83 (23-24, 47-44, 69-62)