Cantù sorride in Valtellina. Ottima Summer League. Superata anche Trento

Un’ottima Pallacanestro Cantù supera in volata l’Aquila Basket Trentino nell’ultimo atto di una bellissima Valtellina Summer League. Si è conclusa col successo, sabato scorso, della squadra canturina di coach Brienza la kermesse turistico sportiva organizzata in provincia di Sondrio che vede in campo a inizio settembre i giganti del basket. Quest’anno sono state 4 le squadre che hanno scelto di partecipare alla Valtellina Summer League: l’Acqua San Bernardo Cantù neopromossa in serie A, vincitrice di entrambi i match disputati e rimasta a Livigno da lunedì a venerdì, la Vanoli Basket Cremona, una realtà della serie A e anche lei ormai un’habitué della kermesse estiva valtellinese, e l’Aquila Basket Trento, squadra rivelazione della scorsa stagione capace di vincere la Coppa Italia che è rimasta in ritiro qualche giorno all’Aprica. A dare un tocco di internazionalità alla Valtellina Summer League ci ha pensato l’AEK Atene, al suo debutto.

Grande lo spettacolo offerto a Livigno, al PalaTeola, da AEK e Cremona e, il giorno successivo, da Pallacanestro Cantù e Vanoli. Il gran finale sabato a Sondrio, con un Palascieghi praticamente sold out che ha ospitato il match tra la Pallacanestro Cantù, già vincitrice sulla Vanoli 87-84 e l’Aquila Basket Trento, capace la sera prima di superare per 96-91 l’AEK Atene, nobile del basket greco che a sua volta ha superato la Vanoli 82-69.

Ottime le indicazioni per coach Brienza. L’Acqua San Bernardo Cantù si è portata subito sul 3-0 con Bortolani ma Trento reagisce e con Jogela va sull’11-6. Bowden, premiato a fine partita con la targa di MVP griffata Autotorino, recupera e nel primo tempo le due squadre giocano a “sorpassarsi“. Cantù, con la tripla di Moraschini, si porta avanti (19-15 all’8’30) e chiude i primi 10’ avanti 25-20. Trento recupera e nel secondo parziale la gara è praticamente un susseguirsi di sorpassi e controsorpassi, schiacciate e contro schiacciate, con giocate di alto livello che esaltano il pubblico. Sono i ragazzi di coach Cancellieri ad andare al riposo avanti 39-37. Equilibrio che continua anche nel terzo parziale, Cantù chiude avanti di 2, sul punteggio di 58-56. Okeke con una schiacciatona porta i canturini sul 60-56, Trento non molla, a 5’ dal termine Hassan sigla il -1 (66-65) e il gioco da 3 punti di Mawugbe riporta i bianconeri avanti di 2 (70-68 a 3’30“ dalla fine). Basile e Sneed firmano il 75-70 e nel finale Gilyard da tre e un libero di Ballo, oltre ad un’ottima difesa, fanno vincere Cantù 79-70.