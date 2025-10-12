Cantù-Unahotels 83-78: brianzoli più decisi e intensi, Reggio cade nella prima trasferta

Reggio Emilia, 12 ottobre 2025 – Una Pallacanestro Reggiana farraginosa, che si è inceppata nei momenti chiave della gara, dove poteva spingere gli avversari sull’orlo del Ko, cede al PalaDesio al cospetto di una Cantù magari meno bella da vedere ma certamente più desiderosa di prendersi i 2 punti e portarsi a casa la vittoria.

I biancorossi pagano i tanti errori in attacco e, nell’ultimo quarto, il campo libero lasciato a un redivivo Sneed e alla regia di De Nicolao, autore anche del canestro che chiude la gara. In casa UNA Hotels Cheatham domina i primi ’20 e mette buoni panieri nel finale, il problema è che, con l’eccezione di Caupain, trova pochi compagni di viaggio.

Pesano anche i 9 tiri liberi sbagliati, alcuni sanguinosi.

Avvio di match equilibrato con Cheatham da una parte e Bortolani dall’altra a dominare sui rispettivi difensori diretti. Poco dopo la metà della frazione lo spezzano i brianzoli grazie a un volitivo Gilyard che propizia il primo allungo del match: 14-9. Reggio però è bravissima a reagire e alla prima sirena lo score indica perfetta parità.

In avvio di secondo quarto è ancora Cheatham a dettare legge, con un paio di “triple” che spostano il barometro del match verso il biancorosso. Anche perché la truppa reggiana tiene banco anche a rimbalzo.

Gli emiliani arrivano a toccare il +10 (32-42) al 6’; ma la truppa di Priftis capitalizza meno rispetto alla superiorità tattica prodotta e all’intensità mostrata.

Quando Cantù si affida al duo Ballo-Ajayi trova infatti la quadra e rimonta sino al -1. Due errori difensivi però consentono alla UNA Hotels di andare all’intervallo lungo con un piccolo bottino in cassaforte: 41-47.

Il confronto riprende con ancora i biancorossi in controllo sul match, sfruttando una discreta difesa e migliori letture.

Gli emiliani si riportano anche sul +11 poi due ingenuità di fila (tecnico preso da Smith e evitabile fallo antisportivo di Caupain) regalano inerzia all’AcquaSanBernardo che sigla un parziale di 12-4 e torna a contatto (57-58) al 7’.

Nel finale di periodo polveri bagnate per entrambi i team, ma basta un punto dalla lunetta di Moraschini per andare agli ultimi 10’ di nuovo in perfetta parità.

Sulle prime l’ex De Nicolao e compagni riescono a mettere la freccia (64-63) poi con intensità e aggressività, più che talento, piazzano anche un buon abbrivio contro una Reggio finita alle corde.

Sul -8 a 3’ dalla fine Priftis si gioca la carta Smith per tentare la rimonta, ma sono Caupain, Cheatham e una clamorosa stoppata di un, per il resto, evanescente, Echenique, a ridare chances ai biancorossi.

Ma a dodici secondi dalla sirena la “bomba” di De Nicolao, con i suoi a +2, sancisce la sconfitta della UNA Hotels.

Il tabellino

ACQUASANBERNARDO CANTU’: Gilyard 8, Bowen, Moraschini 6, De Nicolao 9, Ballo 9, Bortolani 17, Sneed 10, Basile 8, Ajayi 14, Okeke 2. N.e.: Molteni e Ventura . All.: Brienza

UNA HOTELS: Barford 9, Woldetensae, Caupain 15, Williams 6, Smith 6, Uglietti 1, Severini 6, Echenique 1, Vitali 7, Cheatham 27. N.e.: Mainini e Deme. All.: Priftis

Arbitri: Alessandro Perciavalle, Denis Quarta, Gianluca Capotorto

Parziali: 20-20, 41-47, 61-61

Note: spettatori: 3516 , tiri da 3: AcquaSanbernardo: 8/24, Unahotels 10/31; tiri liberi: Cantù 23/31, Reggio Emilia 12/21.

Rimbalzi: 46-38.