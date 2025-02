Caos Pistoia Basket, oggi altro Cda. Rowan inibito dalla Fip, atleti in fuga

Il Cda del Pistoia Basket torna di nuovo a riunirsi oggi alle 18.30 per quello che si preannuncia un incontro particolarmente delicato. Sono tanti i punti da dibattere a partire dai più urgenti come la scadenza della sesta rata Fip del 4 marzo che segna un passaggio importante per il futuro della società. Il presidente Ron Rowan avrà la liquidità per ottemperare al pagamento della rata? Una risposta che solo lo stesso presidente potrà dare e la speranza di tutti è che sia ovviamente affermativa, anche se i dubbi sono tanti. La rata Fip è solo un primo passo perché poi ci sono altre questioni da dirimere, come il mancato tesseramento di un giocatore italiano che comporta una sanzione di 50mila euro per ogni volta in cui la squadra si presenterà non in regola, c’è una stagione da portare a termine che significa pagamento di stipendi e contributi per giocatori, staff e personale dipendente. La proprietà Usa sembra aver grattato il fondo del barile ed, almeno di colpi di scena clamorosi, non pare avere la forza economica per proseguire nella gestione della società. A confermarlo c’è la diaspora di giocatori che si sta concretizzando in queste ore, con gli stranieri protagonisti. Semaj Christon avrebbe già fatto le valigie per trasferirsi a Cremona, diretta concorrente per la salvezza, mentre l’addio di Silins pare soltanto rimandato di qualche giorno. Procuratori al lavoro anche per trovare sistemazione agli altri statunitensi, con Forrest e Kemp in prima fila per cambiare aria. Questo il clima con cui scenderà in campo la squadra, o almeno ciò che ne resterà al momento della partenza, domenica a Napoli.

Come se non bastasse lo stesso presidente Ron Rowan è stato inibito per 3 mesi, fino a maggio come scritto sul sito della Fip. "Il Tribunale Federale, nella seduta del 26 febbraio 2025, ha applicato al sig. Ronald Lewis Rowan, Presidente della società Pall. Estra Pistoia, il provvedimento della inibizione per mesi tre, fino al 26 maggio 2025". Gli articoli a cui si fa riferimento, il primo agli obblighi di lealtà e correttezza, il secondo alla violazione di tali principi. Nello specifico l’articolo 44 recita: "Si applica l’inibizione da tre mesi a tre anni a chiunque, violando i principi di lealtà e correttezza, con azioni od omissioni volontarie, dirette o mediate, violi qualsiasi disposizione regolamentare non diversamente sanzionata". I fatti in questione anche se non sono stati specificati nel provvedimento preso dal Tribunale Federale, potrebbero riguardare il comportamento tenuto dal presidente Rowan in occasione della gara contro Venezia in cui, assente Dante Calabria, diresse platealmente la squadra sul campo con tanto di time-out e indicazioni tattiche. Un fatto che non sfuggì neppure all’Usap che censurò fermamente l’accaduto chiedendo che venissero presi provvedimenti disciplinari.

Maurizio Innocenti