Carpegna prosciutto, l’avversaria. Perkovic guida l’attacco di Forlì, Cinciarini dà esperienza

Approfittando della pausa del campionato dovuta alle Final Four di Coppa Italia in programma questo weekend, la Carpegna Prosciutto torna per il secondo weekend consecutivo a giocare sul proprio parquet della VitriFrigo Arena per recuperare la sfida contro l’Unieuro Forlì.

Gli uomini di coach Spiro Leka affronteranno una formazione settima in classifica con 36 punti, due in più della VL, uscita però vincente in sei delle ultime sette partite disputate. Capo allenatore della formazione romagnola è Antimo Martino, al terzo anno su questa panchina con cui ha raggiunto la finale playoff due anni fa e la semifinale l’anno scorso. La coppia di guardie titolari è composta dal duo straniero Demonte Harper - Toni Perkovic, quest’ultimo assente nel match di andata; Harper dopo una prima fase di torneo scintillante offensivamente (ne mise 38 contro Rimini a ottobre), è calato nell’anno nuovo dal punto di vista delle percentuali, ma si sta rendendo disponibile a rimbalzo (quasi 5 a gara) e negli assist, toccando quota 10 per la prima volta nella stagione proprio domenica scorsa contro la Juvi Cremona. Nella stessa sfida Perkovic ha invece svolto il lavoro del tiratore, mettendo a segno 21 punti e continuando l’ottima stagione da 15 di media.

Dalla panchina si alzano invece figure più di esperienza come Daniele Cinciarini, il quale verrà accolto da un’atmosfera non proprio delle migliori e Riccardo Tavernelli, visto a Tortona negli ultimi cinque anni.

Negli spot di ala i titolari sono solitamente Luca Pollone e Raphael Gaspardo, quest’ultimo ogni anno puntualmente accostato alla VL ma poi mai concretizzatosi, anche se nell’ultima uscita Pollone è stato fatto partire dalla panchina in favore di Tavernelli è la risposta è stata ottima; 14 punti in 20 minuti con 5/5 dal campo. Ottima prova è stata anche quella di Gaspardo domenica scorsa, autore di 21 punti e 7 rimbalzi, mentre meno vistose nelle statistiche ma sempre piene di utilità sono le prestazioni di Davide "Dada" Pascolo. L’ex Trento e Milano, sceso in Serie A2 nella stagione 21/22, sta viaggiando a buone medie con 6.6 punti e 5.5 rimbalzi, offrendo ogni volta chiamato in causa minuti di qualità e sostanza per far rifiatare i titolari.

Sotto canestro completano il roster il centro titolare Daniele Magro, impiegato poco più di 12 minuti a partita da coach Martino ma nonostante ciò autore di buonissime prestazioni (10 punti e 9 rimbalzi in appena 19 minuti due settimane fa a Vigevano), e come cambio l’ex Pistoia Del Chiaro, il quale ha visto ridursi il minutaggio bruscamente nelle ultime settimane (36 minuti complessivi nelle ultime sei partite) spesso in favore di un quintetto senza un centro vero di ruolo.

Leonardo Selvatici