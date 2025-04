Carpegna Prosciutto sfida Cremona per un posto nei playoff di Lega A2

Una trasferta delicata sul parquet di Cremona per la Carpegna Prosciutto, che domani cerca i due punti per riuscire ad entrare fra le elette dei playoff, riservati alle prime sette senza passare dai play-in che, essendo la novità dell’anno, sono un’incognita. Con Bucarelli ormai pienamente recuperato e Parrillo che negli ultimi due-tre giorni ha fatto registrare piccoli progressi, la squadra biancorossa ha trascorso giorni sereni dopo la vittoria su Livorno. Successo che, anche grazie ai recuperi giocati fra mercoledì e giovedì, l’ha spinta al 9° posto in classifica, a quota 38 con Milano (con cui è in vantaggio negli scontri diretti) e Verona (dove chiuderà la regular-season).

"Buona settimana di lavoro, senza prolemi particolari, per cui la squadra sì è allenata con grandissima intensità – dice Luca Pentucci, assistant coach di Spiro Leka –. Nello spogliatoio si respira una gran voglia di chiudere bene per avere la miglior posizione sulla griglia. Andiamo ad affrontare un’avversaria che nel frattempo ha cambiato uno straniero. Da un mese il gioco è in mano ad Eric Washington, un americano di alto livello per questa categoria: lui ha la palla nelle mani molto di più rispetto al precedente playmaker e questo ha regalato più velocità ed imprevedibilità alla Juvi. Hanno esterni molto pericolosi come Polanko e Bertetti, che possono dare punti ma anche tante giocate importanti; nei lunghi ruotano quattro pedine che sono molto versatili, come Tortù e Morgillo, che sono stati cresciuti nel nostro settore giovanile". Due ex magari poco conosciuti dal grande pubblico ma che sicuramente sono rimasti nel cuore a Pentucci: "Sono due ragazzi con cui ho condiviso anche un periodo in foresteria – ricorda – e anche fuori dal campo hanno vissuto l’esperienza di Pesaro con grandissima energia. Siamo contenti che alla fine abbiano trovato la loro dimensione in A2".

"La chiave – continua Pentucci – sarà il contenimento di Washington, che per loro è un elemento fondamentale, ma in linea generale sarà cruciale il rientro difensivo perché Cremona è una squadra che tira tantissimi possessi nei primi secondi dell’azione, quindi dovremo essere bravi ad approcciarci nel modo giusto con una bella difesa di squadra. Guardando la loro stagione, hanno perso tantissime partite di misura, e questo descrive le loro potenzialità, a prescindere dalla classifica. Meglio non arrivare punto a punto alla fine".

I bottini di Ahmad sono il differenziale fra una Vuelle troppo legata al suo leader e una meno prevedibile: "Secondo me – conclude l’assistant coach – ogni partita ha uno svolgimento diverso, per cui Khalil e i suoi compagni devono essere bravi a saperla interpretare. A volte dipende anche dagli avversari: c’è chi preferisce lasciar segnare solo lui, tagliando i rifornimenti agli altri e chi invece la prepara con raddoppi proprio su Ahmad, come ha fatto Livorno. Quindi è proprio la partita che ti dice dove andare".

Elisabetta Ferri