Chiara Bacchini si unisce a Halley Thunder per il campionato di A2

Primo innesto in casa Halley Thunder. Il Club matelicese, ha annunciato l’arrivo della giocatrice Chiara Bacchini per il prossimo campionato di A2. Classe 1998, alta 181 centimetri, Chiara è una guardia/ala originaria di Parma dove ha iniziato il percorso cestistico giovanile fino a collezionare diverse presenze anche con la squadra maggiore in A1 tra il 2014 e il 2016. Dopodiché ha giocato per una stagione a La Spezia sempre in A1. Nel 2017 è volata negli Stati Uniti per frequentare quattro anni di college in Connecticut alla Quinnipiac University. Tornata in Italia nel 2021, ha sempre militato in A2 prima al Nico Basket Ponte Buggianese (12,7 punti e 6,6 rimbalzi) e poi per tre stagioni consecutive a Udine, dove ha vinto la Coppa Italia nel 2024. Nell’ultimo campionato in Friuli ha segnato 10,4 punti di media. "Sono molto contenta di questa nuova esperienza a Matelica – dice la giocatrice – dove troverò ragazze che conosco, un nuovo allenatore che sta facendo bene, una società professionale. Nelle circostanze in cui ho affrontato la Thunder da avversaria ho potuto apprezzare il suo ambiente e credo che ci siano tutti i presupposti per far bene e divertirsi". Soddisfatto anche il coach Alberto Matassini. "Chiara è stata la prima nuova giocatrice che abbiamo deciso di aggiungere al roster. C’è sùbito stata comunione d’intenti con il direttore sportivo Piero Salari su di lei, perché sia tecnicamente sia umanamente pensiamo che possa essere un rinforzo importante. Nelle ultime stagioni è stata una delle guardie che ha ‘performato’ meglio in A2 e siamo sicuri che possa fare un ulteriore passo avanti a Matelica". Infine, una battuta da parte del direttore sportivo Salari: "Seguivamo da tempo Chiara Bacchini e finalmente siamo riusciti a portarla a Matelica. È una giocatrice importante che unisce leadership, grinta e talento, sulla quale puntiamo molto per la prossima stagione".

m. g.