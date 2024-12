Basket, coppe europee: sorridono Trento e Tortona

Bologna, 10 dicembre 2024 – Parte con due successi e un solo ko la settimana delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee di basket: in Eurocup, la Dolomiti Energia Trento ha ritrovato la via del successo con un blitz sul campo del Trefl Sopot, sconfitto 82-70. Un sigillo che tiene vive le speranze playoff dei bianconeri e che è figlio di una grande prova corale su entrambi i fronti dei bianconeri. Gli uomini di Galbiati hanno infatti prodotto ben 21 assist di squadra, i quali hanno portato ad altissime percentuali al tiro (75% da due e addirittura 60% da tre). Sul piano delle individualità, invece, a brillare nello scacchiere bianconero con 19 punti segnati è stato Jordan Ford, capofila di quattro giocatori finiti in doppia cifra. Dopo aver chiuso a +6 il quarto d’apertura (16-22), la compagine trentina ha ulteriormente alzato i giri del proprio motore toccando la doppia cifra di vantaggio grazie ai canestri di Lamb (18-28) e ha poi conservato un cuscinetto di tre possessi di disavanzo favorevole fino alla pausa lunga (35-42). Sopot ha cercato di resistere rientrando a -3 con le giocate dell’ex Fortitudo Groselle, ma poi è nuovamente sprofondato sotto i colpi di Bayehe, Cale ed Ellis, finendo addirittura a -15 ed entrando nella quarta frazione a sotto 48-61. Ford ha quindi fatto il resto salendo in cattedra all’inizio dei 10’ conclusivi e tenendo a distanza di sicurezza la formazione polacca che non ha più potuto colmare il gap.

Coppe FIBA: vince Tortona e Sassari cade con Le Portel

Sorride anche la Bertram Derthona Tortona che in Champions League ha colto il quinto successo in altrettante gare disputate sbancando Chemnitz con un perentorio 77-61 e restando così in vetta al girone G. L’ennesima vittoria continentale dei piemontesi, che hanno chiuso con percentuali al tiro non eccelse (43% da due e 23% da tre), è stato costruito grazie a un eccellente lavoro difensivo. Più che positive, però, sul fronte offensivo, le prove di Christian Vital (16 punti, 6 rimbalzi e 4 assist), Ismael Kamagate (10 punti e 8 rimbalzi), Tommy Kuhse e Justin Gorham (13 punti a testa). La vittoria dei leoni piemontesi non è di fatto mai apparsa in discussione: gli uomini di De Raffaele, chiuso a +7 il quarto d’apertura, hanno via via aumentato il loro vantaggio concedendo alla formazione tedesca soltanto 29 punti nelle due frazioni centrali e toccando il massimo vantaggio della loro serata sul +20.

Infine, in FIBA Europe Cup, è arrivato il primo passo falso della Dinamo Banco di Sardegna Sassari, sconfitta 83-76 sul campo dei francesi del Le Portel. A trascinare alla vittoria i transalpini è stato il terzetto formato da Digue Diawara, John Nunge (19 punti e 6 rimbalzi a testa) e Lahaou Konate (18 punti e 6 rimbalzi) Fatale alla Dinamo, a cui non sono bastati i 12 punti di Brian Fobbs, in doppia cifra al pari di Matteo Tambone (11 punti) e Justin Bibbins (10 punti), è stata la frazione conclusiva in cui sono stati segnati soltanto 16 punti e Le Portel è stata trascinata da Nunge.