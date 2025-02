Basket coppe europee: tris di sconfitte per Bologna, Trento e Sassari

Bologna, 5 febbraio 2025 – Terzo stop di fila per la Virtus Segafredo che nel venticinquesimo turno della regular season di Eurolega viene sconfitta a domicilio dal Partizan Belgrado per 71-81 coi serbi che provano a tenere accese le chanche di agguantare il play-in. Nella serata dell’esordio di Justin Holiday (dieci minuti e nessun punto iscritto a referto), non bastano i 16 punti di Tornike Shengelia ad evitare un altro passo falso alla compagine di Ivanovic. Il ventello confezionato da Sterling Brown (tirando 8/13 dal campo) riscatta il passo falso dell’andata quando Clyburn (assente insieme a Zizic) decise con un tiro negli istanti finali. I felsinei giocano senza timori e riescono anche a mettere il naso avanti in più di una circostanza chiudendo sul 23-17 la prima frazione con Grazulis. L’equilibrio continuerà a farla da padrone con Carlik Jones che tiene sulle spine la difesa italiana alla pari di Brown che va a schiacciare il +4. La difesa belgradese è abile nell’infastidire la manovra della Virtus che si trova costretta a rincorrere le giocate di Tyrique Jones. Al rientro dagli spogliatoi l’ex Lundberg siglerà dalla lunga distanza il massimo vantaggio sul 38-52. Bologna preparerà la rimonta che si fermerà fino al -4 con la firma di Polonara (65-69). Polveri bagnate per la Segafredo con Morgan e Shengelia che mancano l’appuntamento col canestro. Sulla sponda opposta Carlik Jones metterà la parola fine dalla linea della carità.

La Dolomiti Energia si arrende in Turchia, Sassari cede allo Cholet

In Eurocup si congeda con una sconfitta la Dolomiti Energia Trentino che nell’ultima giornata di regulars season viene sconfitta ad Istanbul per 79-75 dal Besiktas. I turchi si piazzano al quinto posto nella classifica del girone A ed ottengono l’accesso ai playoff. I bianconeri di coach Paolo Galbiati incassano la dodicesima sconfitta nella manifestazione chiudendo con sole sei vittorie conquistate. L’avvio vede l’Aquila giocare sostanzialmente alla pari con Jordan Ford tiene in striscia i suoi sul 12-9 grazie alla sua precisione ai tiri liberi. I padroni di casa in Derek Needham il top scorer della serata con 17 punti. La guardia ex Reggio Emilia è il propiziatore del primo strappo già nella prima frazione quando gonfia la retina dalla lunga distanza allo scadere (22-15). L’Aquila cerca di restare in scia ma dall’altra parte Arslan e Sleva confezionano il break che regala la doppia cifra di vantaggio al roster allenato da Dusan Alimpijevic che scappa sul 34-23. Inizia così uno scoppiettante tira e molla fra le parti tra primo e secondo tempo col Besiktas che corre in avanti inseguito da una Trento che si riavvicina a suon di break firmati da Bayehe ed il solito Ford che vale le nove lunghezze di svantaggio a circa un minuto dalla sirena del terzo quarto di gioco. Il match resta vivace anche nel finale quando otto punti sull’asse Lamb – Ford riducono ad un solo possesso il divario (74-72 al 39’). Sleva e Needham chiudono i conti coi cinque punti decisivi per l’affermazione finale. Passo falso anche per il Banco di Sardegna Sassari che in Fiba Eurocup cede al Palaserradimigni allo Cholet nel sesto ed ultimo appuntamento del girone L del Second Round. La capolista si impone per 75-78 dopo aver guidato l’incontro nell’intero arco dei quaranta minuti. Mvp è Mohamed Diawara autore di tredici punti con 5/8 nel tiro complessivo. Gli isolani partono col piede giusto con un 9-0 di parziale. Sono Diawara, Mcneace a ribaltare l’inerzia in favore dei transalpini che restano al comando fin quando Veronesi regala il momentaneo vantaggio prima che Campbell ribalti il tutto con la bomba della vittoria.