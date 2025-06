De Laurentiis in uscita da Pesaro: Vuelle cerca un nuovo manager e sponsor

Tra color che son sospesi pare occorra aggiungere un altro nominativo ed è quello di De Laurentiis, perché anche il pivot potrebbe essere tra quelli in uscita anche se Spiro Leka su questo punto tira il freno: "Un giocatore esperto con buona tecnica e furbo. Ha avuto un buon rendimento e non ci sono stati mai problemi con lui nel corso del campionato. Mai problemi non solo con lui, ma anche con Imbrò e con Zanotti perché se uno va a vedere i minutaggi avuti nello scorso campionato, si vedrà che sono tra i più alti della loro carriera. Io con i giocatori, finito il campionato – continua Leka – non ho mai parlato, ma non ci sono stati mai problemi ed io non ho litigato con nessuno. Poi al di là di quelle che saranno le scelte dei singoli, la costruzione del roster è un altro paio di maniche. Comunque è bene precisare che sono tutti sotto contratto con noi".

Ma tornando a De Laurentiis, per arrivare a dama non ci vuole molto: Leka ha già detto che cerca un centro americano per andare a coprire la carenze nei rimbalzi che è stata cronica durante la stagione. Non solo questo perché c’è, o c’è stato, visto che Avellino preme per il pivot, anche l’interesse manifesto nei confronti di Dell’Agnello. Per cui è molto facile che la doppia e cioè Imbrò più Zanotti, diventi un tris con l’aggiunto di De Laurentiis. Con la carenza di italiani che vanta il campionato di A2 facile che tutti e tre possano trovare collocazione in altri roster in fase di allestimento. Comunque la società è in pieno movimento o comunque lo staff tecnico è al lavoro si presuppone sotto indicazione di Spiro Leka che in questi giorni è impegnato nella sua Albania per un camp, ma è aggiornatissimo su tutto quello che accade a Pesaro.

Ma non ci si ferma qui perché il presidente Andrea Valli si sta guardando intorno a 360 gradi anche per trovare uno che mandi avanti tutta la ‘baracca’ Vuelle. Il primo della lista è Dalla Salda che ora comunque non si è schiodato dal contratto con Napoli. Ma trovare manager di livello ed anche competenti non è cosa facile. Un sogno nel cassetto ci sarebbe ed è quello di Maurizio Gherardini, forlivese, amico di Pesaro dai tempi antichi, uno dei grandi e veri esperti di pallacanestro, ma la concorrenza è molto forte perché c’è chi lo vorrebbe all’Olimpia Milano ed anche alla guida della Lega Basket di serie A. Ma avendo girato il mondo – manager anche nell’Nba – magari un posto più tranquillo e meno impegnativo come potrebbe essere Pesaro, a due passi da casa, potrebbe non dispiacergli. Comunque anche questa del manager non è una partita facile, così come non è facile nemmeno quello del primo sponsor perché in questo momento si sta ragionando all’interno della società con un budget stimabile intorno ai 500mila euro in meno rispetto alla passata stagione.

Tanto che si starebbe pensando di passare con il ‘piattino’ tra i vari consorziati per un leggero ritocco al rialzo delle varie quote. Comunque una situazione ancora complessa e in fase di evoluzione a 360 gradi perché si va dal roster, passando per i vertici societari, fino a terminare appun to al reperimento di risorse.

m.g.