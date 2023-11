Dino Meneghin a Pescia. Docu-film da "leggenda"

A Pescia sbarca... Dino Meneghin. Ovviamente non si tratta di un colpo di basket-mercato, ma dell’arrivo in Valdinievole come ospite d’onore dell’indimenticato numero 11 di Pallacanestro Varese e Olimpia Milano, colonna portante della nazionale azzurra. Merito della società Cestistica Audace Pescia, che ha organizzato per il mercoledì 22 novembre alle ore 17.30 presso il teatro Pacini a Pescia, in piazza San Francesco 11, un evento che vedrà la partecipazione straordinaria di Meneghin per la proiezione del docufilm a lui dedicato, "Dino Meneghin – Storia di una leggenda". Sette volte vincitore della vecchia Coppa Campioni (oggi Eurolega), l’cona del basket italiano sarà in platea e al termine della proiezione sarà a disposizione per le domande e le curiosità del pubblico. Saranno inoltre presenti il regista Samuele Rossi e due pesciatini doc: il co-sceneggiatore Lorenzo Bagnatori e il direttore della fotografia Marco Minghi. L’ingresso è libero. Gli interessati ad assistere alla proiezione dovranno preventivamente contattare l’incaricato della gestione delle presenze Samuele Meazzini al numero 338 1584762.

