Disfatta in Eurolega. L’Olimpia dura un tempo

di Sandro PuglieseDura un tempo l’Olimpia Milano in Germania, poi la fluidità del Bayern e le rotazioni accorciate dell’Armani fanno pagare dazio fino al 87-70 finale. Così i tedeschi incassano anche lo scontro diretto a favore e lasciano l’EA7 all’asciutto. È solo LeDay a tenere alta la bandiera biancorossa con 17 punti, ma questa volta è l’unico protagonista offensivo. In difesa invece i 16 rimbalzi offensivi concessi sono una croce impossibile da sopportare a questo livello. L’attacco inizia a rilento con soli 8 punti in 8’, ma Milano è in partita perché in difesa è comunque granitica (10-8). Entra Brooks che infiamma improvvisamente l’Olimpia con 8 punti quasi di fila firmando il sorpasso (18-19 all’11’). Poi si va a onde, prima l’EA7 sul 18-23, poi risposta da 8-0 del Bayern (26-23). All’intervallo ancora un punto di vantaggio per i bavaresi (37-36), ma dopo 44“ da inizio ripresa i padroni scappano già 43-36. È solo l’inizio della fuga del Bayern perché con il bomber Edwards che cambia passo volano via 61-47. Dimitrijevic si mette in proprio e trova 8 punti, ma è troppo poco per attentare ai tedeschi che così, nell’ultimo quarto, gestiscono il match toccando anche il +21. Domani di nuovo in campo a Kaunas.BAYERN MONACO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 87-70 (17-16; 37-36; 68-55)