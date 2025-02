Divisione Regionale 1: Budrio la spunta su Baricella, Castel Maggiore prende Monte San Pietro. Anzola, colpo da salvezza. Persiceto punta la vetta

Giornata da riporre in cornice in Divisione Regionale 1 per le bolognesi del girone A: nell’anticipo successo importante per Anzola, che piega Basketreggio fra le proprie mura e si allontana di misura dai bassifondi della graduatoria. Nella parte alta vittoria clou invece per la Vis Persiceto che in rimonta supera Medolla e torna a minacciare le vette del girone in vista degli ultimi 40’ di regular season. Nel girone B ennesimo capolavoro della 4 Torri Ferrara, che nel derby estense piega Cento, centra la ventesima vittoria stagionale e lascia il suo ruolino di marcia immacolato a +14 dalle inseguitrici. Sul secondo gradino del podio figura infatti Budrio, che grazie ai 23 di Tolomelli strappa un referto rosa importantissimo in casa di Baricella rovesciando la differenza canestri dell’andata e superando così le ‘pantere’ di coach Minozzi, ora terze. Della sconfitta centese invece ne fa tesoro Castel Maggiore, che espugna Monte San Pietro (decimo ko consecutivo e ultimo posto nel raggruppamento) e aggancia così il quinto posto a +2 sulla Masi, ferma questo weekend per il turno di riposo. Nella metà bassa della graduatoria è invece bagarre, col settimo successo dei Giardini Margherita, ok nel derby contro San Pietro in Casale, che permette di superare un’Audace Bombers in crisi: per la squadra di coach Scandellari, ko contro gli Stars (guidati dall’asse Moretti-Musolesi, 40 punti in due), è la quinta sconfitta consecutiva.

Gare girone A: Piacenza-Magik 77-57. Correggio-Medolla 81-75 dts, Anzola-Basketreggio 70-61. Castelfranco Emilia-Reggiolo 76-54 e Vis Persiceto-Modena 85-80. Classifica: Piacenza 38; Modena 32; Jolly Reggio Emilia e Vis Persiceto 24; Magik 18; Basketreggio 16; Reggiolo 14; Anzola e Castelfranco Emilia 12; Correggio e Medolla 10. Gare girone B: Benedetto-4 Torri 63-84, Giardini Margherita-Veni 77-70, Bianconeriba-Budrio 60-72, Voltone-Progresso Happy 75-88 e Audace Bombers-Stars 73-84. Classifica: 4 Torri 40; Budrio e Bianconeriba 26; Benedetto e Progresso 22; Masi 20; Giardini Margherita 14; Audace Bombers e Veni 12; Stars 8; Voltone 6. Gare girone C: Tiberius Rimini-Villanova Tigers 54-61, Aics Forlì-International 70-66, Gaetano Scirea-Lugo 88-57, Cspt 2010-Cesena 2005 66-78 e Raggisolaris-Riccione 63-55. Classifica: Massa 32; Raggisolaris 26; Gaetano Scirea e Lugo 24; Villanova Tigers 20; Aics Forlì, Tiberius Rimini e Cesena 2005 18; Riccione 16; Cspt 2010 8; International 6.

Giacomo Gelati