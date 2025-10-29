Dopo la prima settimana. Giannis si prende l’mvp. Beffato SuperFontecchio

Nonostante un’altra ottima prova di Simone Fontecchio, autore di 14 punti e 4 rimbalzi nel successo dei Miami Heat in casa contro una candidata al titolo come New York, sono il centro dei San Antonio Spurs Victor Wembanyama e l’ala dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokoumpo i migliori giocatori della prima settimana in NBA, rispettivamente per la Western Conference e per la Eastern Conference. Il 21enne francese ha guidato i neroargento a tre vittorie andando a referto con 33.3 punti, 13.3 rimbalzi e 6 stoppate di media, mentre Il trentenne greco ha messo insieme numero persino migliori con 36 punti, 16 rimbalzi e 7 assist di media con il 68.3% dal campo.

Potere dei numeri anche se l’azzurro ha realizzato 8 punti nel solo secondo quarto e altri 5 nel quarto periodo, venendo anche indicato da coach Erik Spoelstra come una delle chiavi per cambiare l’energia del match. A Fontecchio resta l’onore di aver guidato, nello spogliatoio, l’urlo della squadra che conclude ogni vittoria di Miami. "Ci siamo divertiti vero?" è stata la domanda scherzosa che l’ala pescarese ha fatto ai compagni.