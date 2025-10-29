Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Basket
  3. Dopo la prima settimana. Giannis si prende l’mvp. Beffato SuperFontecchio

Dopo la prima settimana. Giannis si prende l’mvp. Beffato SuperFontecchio

Nonostante un’altra ottima prova di Simone Fontecchio, autore di 14 punti e 4 rimbalzi nel successo dei Miami Heat in...

di MASSIMO SELLERI
29 ottobre 2025
Lo sport del Basket

Lo sport del Basket

XWhatsAppPrint

Nonostante un’altra ottima prova di Simone Fontecchio, autore di 14 punti e 4 rimbalzi nel successo dei Miami Heat in casa contro una candidata al titolo come New York, sono il centro dei San Antonio Spurs Victor Wembanyama e l’ala dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokoumpo i migliori giocatori della prima settimana in NBA, rispettivamente per la Western Conference e per la Eastern Conference. Il 21enne francese ha guidato i neroargento a tre vittorie andando a referto con 33.3 punti, 13.3 rimbalzi e 6 stoppate di media, mentre Il trentenne greco ha messo insieme numero persino migliori con 36 punti, 16 rimbalzi e 7 assist di media con il 68.3% dal campo.

Potere dei numeri anche se l’azzurro ha realizzato 8 punti nel solo secondo quarto e altri 5 nel quarto periodo, venendo anche indicato da coach Erik Spoelstra come una delle chiavi per cambiare l’energia del match. A Fontecchio resta l’onore di aver guidato, nello spogliatoio, l’urlo della squadra che conclude ogni vittoria di Miami. "Ci siamo divertiti vero?" è stata la domanda scherzosa che l’ala pescarese ha fatto ai compagni.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su