Dove vedere gli Europei di basket in tv e streaming. Chi sono i commentatori Sky per le partite dell’Italia (e non solo)

Milano, 25 agosto 2025 - Gli Europei di basket 2025 sono ormai ai nastri di partenza. La manifestazione continentale scatterà nella giornata di mercoledì, per poi concludersi il 14 settembre. In totale, 24 squadre al via, divise in quattro raggruppamenti da sei formazioni ciascuno, e 74 partite in programma fra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta, che scatterà dagli ottavi di finale. A seguire, quarti, semifinali e finali. Le città coinvolte, ognuna della quale è sede di un girone, sono quattro: Limassol (Cipro, gruppo C), Tampere (Finlandia, gruppo B), Katowice (Polonia, gruppo D) e Riga (Lettonia, gruppo A), con quest'ultima che ospiterà anche la fase a eliminazione diretta.

Dove vedere le partite

A trasmettere le partite di Eurobasket 2025 in diretta tv a pagamento ci penseranno Sky Sport (su Sky Sport Uno, canale 201, e Sky Sport Basket, canale 205, nuova ‘frequenza’ dal 27 agosto, promossa dal 209) e Dazn. Per seguire le gare, ecco anche la modalità streaming, garantita da Dazn, Sky Go e Now.

L’offerta Sky

Per quanto riguarda le partite della Nazionale italiana, le telecronache degli incontri saranno affidate da Sky Sport alla coppia ormai consolidata composta da Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con a bordo campo l'inviata Gaia Accoto. Per le altre gare della manifestazione (almeno due al giorno sui canali di Sky), la telecronaca sarà a cura di Geri De Rosa e Andrea Solaini. Commento tecnico di Andrea Meneghin e Matteo Soragna. In studio Francesco Bonfardeci. E' previsto un collegamento pre e post match che partirà circa mezz’ora prima delle partite.

Orario tv delle gare dell'Italia

Tutti gli impegni della Nazionale italiana, oltre che su Sky Sport e Dazn, andranno in onda in chiaro sui canali Rai e in streaming su Rai Play. Di seguito il calendario degli Azzurri:

28 agosto (Limassol, Cipro) - Ore 20.30 italiane Italia-Grecia (Rai, DAZN, Sky Sport Basket, canale 205)

30 agosto (Limassol, Cipro) - Ore 14 italiane Italia-Georgia (Rai, DAZN, Sky Sport Basket, canale 205)

31 agosto (Limassol, Cipro) - Ore 20.30 italiane Italia-Bosnia Erzegovina (Rai, DAZN, Sky Sport Basket, canale 205)

2 settembre (Limassol, Cipro) - Ore 20.30 italiane Italia-Spagna (Rai, DAZN, Sky Sport Basket, canale 205)

4 settembre (Limassol, Cipro) - Ore 17.15 italiane Italia-Cipro (Rai, DAZN, Sky Sport Basket, canale 205)

6/14 settembre (Riga, Lettonia) - Eventuale fase a eliminazione diretta