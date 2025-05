Draft Nba, vince Dallas con solo 1,8% di possibilità: ai Mavericks arriva Cooper Flagg

Roma, 13 maggio 2025 - Dallas ha vinto il daft Nba, la Lottery che permette alle squadre apparentemente più deboli di avere in squadra gli atleti in prospettiva più forti per la stagione successiva. E i Mavericks sono stati baciati dalla fortuna, infatti avevano solo l'1.8% di possibilità di ottenere la prima scelta nel draft di fine giugno.

Nico Harrison, il GM tanto odiato dai suoi tifosi perché ha ceduto il campione e idolo Luka Doncic ai Lakers, ora potrà portare in Texas un giocatore franchigia come Cooper Flagg. L'ala di 203 centimetri di Duke andrà a formare un "Big Three" super competitivo con Anthony Davis e Kyrie Irving.

Il presidente dei Mavericks, Rick Welts, ha esultato: "Sono veramente contento per i tifosi di Dallas è stata un'annata difficile per loro, adesso si meritano una giornata così. Guardando al nostro roster penso che possiamo davvero puntare a fare qualcosa di straordinario il prossimo anno".

Seconda scelta a San Antonio Spurs, poi Philadelphia 76ers e Charlotte Hornets, rispettivamente, la terza e quarta scelta.